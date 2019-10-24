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Vatandaşlar kapkaç yapanları kovaladı, gaspçılardan biri öldü

İstanbul'da kapkaç terörü yeniden hortladı. Bir kadının çantasını gasp eden motorsikletli iki kişi vatandaşların takibi sonucu yakalandı. Gaspçılardan biri öldü.

Vatandaşlar kapkaç yapanları kovaladı, gaspçılardan biri öldü

İstanbul'da kapkaç terörü yeniden hortladı. Bir kadının çantasını gasp eden motorsikletli iki kişi vatandaşların takibi sonucu yakalandı. Gaspçılardan biri öldü.

24 Ekim 2019 Perşembe 12:57
Vatandaşlar kapkaç yapanları kovaladı, gaspçılardan biri öldü

Vatandaşlar kapkaç yapanları kovaladı, gaspçılardan biri öldü



Kapkaç terörü İstanbul'a geri döndü. Sabah erken saatlerde Esenyurt'da bir kadının çantasını gasp eden iki zanlı, vatandaşlar tarafından kovalandı. Motosikletli kapkaçcılar ters yola girince meydana gelen kazada, iki zanlıdan biri öldü, diğer zanlı ise yaralı olarak yakalandı.

Esenyurt'ta bir kadının çantasını gasp etmek isteyen motosikletli 2 şüpheli ile vatandaş arasında kovalama yaşandı. Kaçmak için ters yöne giren şüphelileri durdurmaya çalışan vatandaş aracıyla motosiklete çarptı, 1 şüpheli olay yerinde hayatını kaybetti. Olay kameralara yansıdı.


Olay, Esenyurt 2070 sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti 2 şüpheli yol kenarında yürüyen kadının çantasını gasp etmek istedi. Çantasını vermek istemeyen kadın çığlıklar atarak yardım istedi.


Kadının çığlıklarını duyan Hakan K. isimli bir vatandaş yardıma koştu. Hakan K., aracıyla şüphelileri kovalamaya başladı.


Kovalamaca sırasında şüpheliler araçtan kaçmak için ters yöne girdi. Şüphelileri durdurmaya çalışan Hakan K. motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle şüpheliler motosikletten savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde şüphelilerden bir tanesinin öldüğü belirlendi. Yaralı olan şüpheli ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
 

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