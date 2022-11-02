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Vatandaşlar olayı duyunca yardım etmek için sıraya girdi

Adana'da 'insanlık ölmemiş' dedirten olay: Parası çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş yapmak için kuyruğa girdiler...

02 Kasım 2022 Çarşamba 17:49
Vatandaşlar olayı duyunca yardım etmek için sıraya girdi

Vatandaşlar olayı duyunca yardım etmek için sıraya girdi


KOAH hastası eşini kaldırımlarda yeşillik ve yumurta satarak tedavisini yaptırmaya çalışan kadının cüzdanını ve telefonu çalınınca, olayı duyan vatandaşlar talihsiz kadına yardım etmek için kuyruk oluşturdu.

Adana’da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz’ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Gözyaşlarına boğulan Yılmaz’ın halini görenler, yeşillik satın almak için yoğunluk oluşturdu, kuyruğa girdi.

Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı’nda, 1 Kasım Salı günü saat 23.50 sıralarında; KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı.


Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi.


Yılmaz’ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


MAHALLELİ AKIN ETTİ

Borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz, bugün sabah erken saatlerde yeniden tezgahını kurdu.

Yılmaz’ı tanıyan ve olayı öğrenen mahalleli, yeşillik satın almak için kaldırımda yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman ağlayan Yılmaz’ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı.

‘ZORLA GEÇİNİYORUZ’

Gamze Yılmaz, “Eşim hasta olduğu için ben hem ona hem de çocuklarımıza bakıyorum. Tezgahı temizlerken arka tarafa süpürge almaya gitmiştim o sırada adamın biri geldi aldı her şeyimi. Bu para yumurtacının, ıspanakçının, fasulyecinin parası. 3 gündür kazandığım, sermaye yapacağım paraydı. Her şeyim gitti. Konuşamıyorum. Hakkımı helal etmiyorum. Sermayemi çalan kişi eğer beni duyuyorsa lütfen paramı geri getirsin. Zorla geçiniyoruz” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
AdanaHırsızlık
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