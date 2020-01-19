Ve Efsane Türkiye’de:Yeni Porsche 911 satışa sunuldu



Porsche’nin ikon modeli 911’in sekizinci nesli Yeni 911 Türkiye’de satışa sunuldu.Porsche Merkezleri’nde tutkunlarını bekleyen modelin ilk satışa sunulan versiyonu “911 Carrera 4S” oldu.

Bir efsane olan ve bu zamana kadar üretilen en ikonik otomobillerin başında gelen Porsche 911 modelinin yeni nesli, atalarının tasarım DNA’sını yansıtırken, daha kaslı görünümüyle öne çıkıyor. 10,9 inçlik dokunmatik ekranlı iç mekanı ile zamanın ötesinde ve daha modern olan yeni 911, akıllı kontrol ve şasi elemanları ile inovatif asistan sistemleri, arkadan motoruyla ünlü spor otomobilin iddiasını, ustaca ortaya koyan dinamizmini, dijital dünyanın gereksinimleri ile bir araya getiriyor.

Porsche prestijini Doğuş Otomotiv güvencesiyle buluşturan Porsche Merkezleri’nde satışa sunulan Yeni 911 ilk etapta, 4S versiyonu ile satın alınabilecek.

Yeni 911 Carrera 4S modelinin turboşarjlı altı silindirli motoru artık 450 hp güç üretiyor. Bu güç, önceki modele göre 30 hp daha fazla. Saatte 0’dan 100 km hıza çıkmak dört tekerlekten çekişli 911 Carrera 4S için ise sadece 3,6 saniye sürüyor. Carrera 4S versiyonu azami 306 km/sa yapabiliyor.

