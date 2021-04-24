Vebitcoin sahibi, iddia bayii çıktı



Türkiye bir yandan koronavirüs salgını, ekonomik krizle mücadele ederken, diğer yanda da yüz binlerce kişiyi mağdur eden kripto para vurguncularını yakalamak için uğraşıyor. Thodex'in kurucusunun iddialara göre 2 milyar dolar para ile Arnavutluk'a kaçmasının ardından bu kez Vebitcoin adlı sistemin sahibi İlker Baş Muğla'da gözaltına alındı. İlker Baş'ın gözaltına alınmadan önce iki kişinin lüks villasını bastığı iddia ediliyor. İlker Baş'ın evini basan şahıslar serbest bırakılırken, önceki gün işlemlerini durduran kripto para şirketinin sahibinin sorgusu MASAK ekipleri tarafından devam ediyor.

Önceki gün faaliyetlerini durdurduğu açıklanan Vebitcoin'in kurucusu İlker Baş'ın yaptığı iş şaşırttı. MASAK, Vebitcoin hakkında inceleme başlattı. Banka hesaplarına da bloke koydu.

Ticaret Sicil Kayıtlarına göre Muğla Menteşe'de, 50 bin lira sermaye ile Ağustos 2017'de kurulan, internet sitesinden yaptığı açıklamayla faaliyetlerini durduğunu duyurdu. Sitedeki açıklama şöyle:

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

SAHİBİNİN İŞİ ŞAŞIRTTI

Sabah gazetesindeki habere göre, Muğla merkezli, Vebitcoin kripto para şirketinin kurucusu İlker Baş, daha önce 'Kazandım' adıyla iddaa bayisi işletiyormuş. İlker Baş ayrıca, Muğla Ticaret Odası Meclis üyeliği de yapmış.