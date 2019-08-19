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Veresiye alkol kavgası, Sarhoş kadın ortalığı karıştırdı

Veresiye alkol kavgası ortalığı karıştırdı. İş yeri sahibi ile kıyasıya kavgaya tutuşan genç kadının alkollü olduğu ortaya çıktı. 

Veresiye alkol kavgası, Sarhoş kadın ortalığı karıştırdı

Veresiye alkol kavgası ortalığı karıştırdı. İş yeri sahibi ile kıyasıya kavgaya tutuşan genç kadının alkollü olduğu ortaya çıktı. 

19 Ağustos 2019 Pazartesi 10:55
Veresiye alkol kavgası, Sarhoş kadın ortalığı karıştırdı

Veresiye alkol kavgası, sarhoş kadın ortalığı karıştırdı


İstanbul Esenyurt’ta bir tekel bayisinden veresiye içki almak isteyen kadın, iş yeri sahibiyle tartışarak ortalığı birbirine kattı. Sarhoş olduğu iddia edilen kadın iş yeri sahibine pos cihazını fırlatırken, iş yeri sahibi ise kadına copla vurarak karşılık verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 10:45 sıralarında Esenyurt’un Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabahın erken saatlerinde içkili olduğu öğrenilen bir kadın tekel bayine gelerek alkol alıp parasını daha sonra ödemek istediğini söyledi. Bu teklifi kabul etmeyen tekel sahibi ile kadın arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra iki kadın arkadaşını yanına alan kadın, tekel bayisine gelerek ortalığı birbirine kattı.


POS CİHAZINI İŞ ŞERİ SAHİBİNE FIRLATTI

Önce dükkanın içindeki malzemelere zarar veren kadın, daha sonra pos cihazını tekel sahibinin kafasına fırlattı. Bu sırada saldırıya uğrayan tekel sahibi, tezgahın altında bulunan copu alarak kadına saldırdı. Olayı gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri sarhoş kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Ancak kadın ve arkadaşlarını sakinleştirmek kolay olmadı. Polis ekiplerine de hakaret edip saldıran kadınlar gözaltına alındı. Tekel sahibi ise kadınlardan şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Sarhoş kadın ve arkadaşlarının tekel bayini birbirine kattığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının alkol alıp açmaya çalışarak iş yeri sahibiyle konuştuğu sonrasında ise arkadaşlarıyla gelerek tartışıp pos cihazını fırlattığı ve iş yeri sahibinin de copla karşılık verdiği görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Veresiye Alkol KavgasıAlkolKavgaEsenyurtSarhoş Kadın
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