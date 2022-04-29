Vernik fabrikasında patlama, 3 işçi can verdi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Orhanlı Sanayi Sitesi'nde bulunan vernik fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın sesi İstanbul'un birçok ilçesinden duyulurken, çevrede bulunan binalarda da hasar meydana geldi. 3 kişinin can verdiği faciada hayatını kaybedenlerin yakınları şirket yöneticilerini suçladı. Can veren işçilerden birinin eşi iki gün önce şirket yetkililerini uyardığını büyük bir patlamanın olabileceği konusunda eşinin bilgi verdiğini iddia etti.

PATLAMALAR DEVAM ETTİ, YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

Fabrikada yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Hasar havadan da görüntülendi. Yükselen dumanlar birçok ilçeden görüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: 3 ÖLÜ, 9 YARALI

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'da fabrikadaki patlamaya ilişkin açıklama yapıldı. 3 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 13.15'te Tuzla ilçesi Ortamahalle Atayolu Caddesinde kimyevi üretim yapılan, Boya ve Vernikçiler Kooperatifindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, ambulans, güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, yakın bölgedeki otluk alana sirayet eden yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürülmüştür. Yangında hafif şekilde yaralanan (9) işçimize sağlık ekiplerince müdahale edilmiş, (T.A), (M.Ö) ve (T.T) adlı (3) işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. Yangında hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralanan işçilerimize de acil şifalar diliyoruz."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Tuzla Orhanlı'daki İstanbul Boya ve Vernikçileri Toplu İşyeri Sanayi Sitesi'ndeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlama ve yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, olay yerinde inceleme yapılması ve yaşamını yitiren 3 işçinin ölü muayene işlemleri için Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan 2022 günü saat 13.15 itibariyle Tuzla Orta Mahalle Atayolu Caddesi’nde faaliyet gösteren Boya ve Vernikçiler Kooperatifi bünyesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısına gerekli incelemeler yapılmak üzere olay yerine intikal edilmiştir.

Soruşturma, halihazırdaki belirlemelere göre 3 işçinin hayatını kaybetmesine sebep olan bu olaya ilişkin maddi gerçeği her yönüyle açığa çıkarmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek üzere titizlikle sürdürülmektedir."

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da, Tuzla'daki fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

ÖLEN 3 İŞÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Yangında hayatını kaybeden 3 işçinin cesedi, bulundukları yerden çıkarıldı. İşçilerin cenazeleri, savcılık incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İtfaiye, olay yeri inceleme AFAD ve UMKE ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

FABRİKA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale gelirken, patlamalar nedeniyle etrafındaki 2 fabrikada da hasar oluştu, park halindeki 2 otomobil de zarar gördü.

ANADOLU YAKASI'NIN FARKLI NOKTALARINDAN DUYULDU

Tuzla’da vernikçiler sanayi sitesi içerisinde bulunan vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında meydana gelen patlamanın sesi, Anadolu Yakası'nın farklı ilçelerinden de duyuldu.

Patlamanın ardından fabrika alev alev yanmaya başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzüne yoğun dumanın yayıldığı yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

BÜYÜK HASAR VAR

Patlama sonrası fabrika çevresinde büyük hasar meydana geldiği görüldü. Çevredeki birçok araç ve bina patlamadan etkilendi.

