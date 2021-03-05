Vildan Çelik, Osman Çelik cinayeti | Katilden dehşete düşüren sözler



Kırşehir'in Kaman ilçesinde Vildan Çelik (24) ve Osman Çelik (25) çiftinin, evlendikten 15 gün sonra tabanca ile öldürülüp toprağa gömülmesiyle ilgili aranan Resul İnce (37) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Zanlı, Kayseri'de sahte kimlikle çobanlık yaptığı çiftlikte yakaladı. Resul İnce'nin, 2008'de 5 kişinin öldürülmesi ile ilgili davadan da 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Korkunç olayda zanlının cezaevine götürülürken, "Beni iyi çekin, yaptıklarım için pişman değilim, aklım hâlâ yapamadıklarımda" sözleri dehşete düşürdü

Geçen yıl 15 Aralık'ta evlenen Vildan Çelik ve Osman Çelik çiftinin cansız bedenleri, 31 Aralık'ta Dağbaşı mevkiinde toprağa gömülü bulundu. Talihsiz çiftin tabanca ile öldürüldüğü belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Edinilen ilk bilgilere göre jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Vildan Çelik'in annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve kuzeni Berhuda İnce tutuklanırken, dini nikahlı eşi Resul İnce ise firar etti.

Çelik çiftini öldürdüğü iddiasıyla aranan Resul İnce'nin, Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç mahallesindeki bir çiftlikte çobanlık yaptığı ve bu şekilde gizlendiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve özel harekat polisleri tarafından çiftliğe operasyon düzenlendi. Resul İnce, yakalanarak gözaltına alındı. İnce'nin üzerinde Ahmet Biçim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

'AKLIM YAPAMADIKLARIMDA'

İnce'nin, 2008 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde İzzettin İkilik (42),Abidin İkilik (39),Recep İkilik (39),Bahri İkilik (55) ve Ahmet İkilik'in (19) öldürülmesi olayı ile ilgili davada yargılanıp 65 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı.

Emniyette sorgusu tamamlandıktan adliyeye sevk edilen Resul İnce tutuklandı. İnce, Bünyan Cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Beni iyi çekin, yaptıklarım için pişman değilim, aklım hâlâ yapamadıklarımda. Namus meselesi. Asla pişman değilim. Herkesin başına gelebilir "dedi.