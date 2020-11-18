VİP araçla dehşet saçtı | Ehliyetine el konulmuştu, yine ortaya çıktı



Antalya trafik ekiplerinin defalarca uyuşturucu ve alkolle araç kullanırken yakaladığı, son olarak mahkeme kararı ile ehliyetine süresiz el konulan, otomobil kullanması yasaklanan Metin U. adlı şahıs, yolda bu kez VİP araçla dehşet yaşattı. Kırmızı ışıkta bekleyen araçları aşırı hızla biçerek geçen sürücü polis tarafından yakalanıren, yaralananlar arasında hamile bir kadın da bulunuyor. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alınırken, göz altına alınan sürücü adliyeye gönderildi.

Antalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarpıp adeta biçti. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.

DEHŞETİ YAŞADILAR

Kaza, 12.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin U. (39) yönetimindeki araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İran vatandaşı hamile bir kadın, 6 yaşlarındaki çocuğu ve diğer araçlardaki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlara çarptığı iddia edilen sürücü Metin U., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesine sokulan VİP aracın sürücüsünün, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan mahkeme kararı ile ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi. Polisin üzerinde arama yaptığı Metin U., ardından polis merkezine götürüldü.

Trafiğin tek taraflı uzun süre kapanmasına neden olan 8 aracın karıştığı kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı. Sürücülerden birisi tansiyonu düşüp baygınlık geçirirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelebildi.

"TAKSİYİ BİÇEREK GELDİ"

Kazaya karışan araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Uğur Movanacı, "En baştan taksiyi biçerek geldi. Hareket etmeye çalışırken en son bize vurdu. Takside hamile bir kadın vardı" dedi.