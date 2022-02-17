Vize'de feci kaza | TIR otomobil ile çarpıştı, 3 ölü var
Kemal Kaçmaz - KIRKLARELİ
Kırklareli Vize ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada can verenler arasında Vize Sosyal Hizmetler Müdürü Melek Kadayıfçı da bulunuyor.
Otomobil sürücüsü Mert Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu öğrenildi.