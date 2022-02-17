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Vize'de feci kaza | TIR otomobil ile çarpıştı, 3 ölü var

Kırklareli'nin Vize ilçesi yakınlarında meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada vefat edenler arasında Vize Sosyal Hizmetler Müdürü Melek Kadayıfçı da bulunuyor.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:32
Vize'de feci kaza | TIR otomobil ile çarpıştı, 3 ölü var

Vize'de feci kaza | TIR otomobil ile çarpıştı, 3 ölü var

Kemal Kaçmaz - KIRKLARELİ

Kırklareli Vize ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada can verenler arasında Vize Sosyal Hizmetler Müdürü Melek Kadayıfçı da bulunuyor.

Kırklareli Vize ilçesinde meydana gelen kazada, Mert Kadayıfçı (29) idaresindeki 39 TM 465 plakalı otomobil ile B.U'nun (43) kullandığı 34 NK 3624 plakalı TIR, Sergen Köyü yakınlarında çarpıştı. Kazanın haber alınmasının ardından olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Mert Kadayıfçı ile yanındaki eşi Melek Kadayıfçı (26) ve Erdoğan Çanakçı'nın (59) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybedenlerden Çanakçı'nın Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü, Melek Kadayıfçı'nın ise Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde sosyolog olduğu öğrenildi.

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