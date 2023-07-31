Voleybolcu Hande Baladın'a 'asitli' tehdit!



Dünya şampiyonu olan Milli Voleybol takımı oyuncuları, gerici magandaların hedefi haline geldi. Milli voleybolcu Hande Baladın, Mustafa .N. isimli bir şahıs tarafından 'Yüzüne asit atacağım' denilerek tehdit edildi. Baladın, olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 FIVB Milletler Ligi'nin finalinde Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olmuştu. Milli takımda yer alan Hande Baladın, şampiyon olduktan 3 gün sonra sosyal medyadan tehditler almaya başladıç Balandın, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"YÜZÜNE ASİT ATACAĞIM"

Sabah'ta yer alan habere göre. isimli şahıs Instagram'da voleybolcuya, oynadığı Eczacıbaşı takımına ve sponsor firmaya yönelik "Sizin isminizin kurtuluşu yok. Birinizden birine zarar vermezsem sizden beter olayım" şeklinde paylaşımda bulundu. Mustafa N, tehditlerinin seviyesini arttırarak devam etti.

Mustafa N., Baladın'a yönelik "Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Bu kızdan intikam almadan bana ölüm yok" şeklinde ifadeler kullandı. Can güvenliğinden endişe duyan başarılı voleybolcu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

"CAN GÜVENLİĞİM YOK"

Dilekçesinde, şampiyonluğun hemen ardından tehditlere maruz kaldığını belirten Baladın, "Can güvenliğim yok. Sistematik bir şekilde mesaj atıyor. Korkuyorum" diyerek suç duyurusunda bulundu.