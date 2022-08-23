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Vurgunun boyutları bilinmiyor | SGK'da yolsuzluk skandalı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nu sarsan yolsuzluk skandalı hakkında, bakanlık yargıya başvurdu. Savcılık soruşturma yürütürken vurgunun boyutları henüz bilinmiyor

23 Ağustos 2022 Salı 16:35
Vurgunun boyutları bilinmiyor | SGK'da yolsuzluk skandalı

Vurgunun boyutları bilinmiyor | SGK'da yolsuzluk skandalı



Ankara'da SGK'da yolsuzluk skandalı patlak verdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yargıya başvurdu. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yönelik yürütülen 'ilaç ve tıbbi cihaz' soruşturması sonucunda kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi. 


Bakanlığı, soruşturma kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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