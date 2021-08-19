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Yabancı uyruklu gaspçıyı çantasını düşürünce yakalandı

Üsküdar'da bindiği taksiciyi gasp eden Özbekistan uyruklu gaspçı, olay sırasında çantasını düşürünce yakalanarak savcılığa teslim edildi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 22:23
Yabancı uyruklu gaspçıyı çantasını düşürünce yakalandı

Yabancı uyruklu gaspçıyı çantasını düşürünce yakalandı

Üsküdar'da Turgut Gültaş'ın aracına yaklaşık 1 ay önce Özbekistan uyruklu Ollayor Allanazarov müşteri gibi bindi. Gültaş, müşterisini Ümraniye'ye götürdü. Burada bıçak çıkararak Gültaş'ın boğazına dayayan Allanazarov parasını istedi.

Bu sırada arbede yaşandı. Allanazarov, taksicinin 550 lirasını ve cep telefonunu alarak kaçmaya başladı. Ancak Allanazarov kaçarken çantasını düşürdü.

Taksici Turgut Gültaş'ın şikayeti üzerine polis harekete geçti. Çantadaki cep telefonu incelenerek Ollayor Allanazarov tespit edildi. Taksicinin teşhis ettiği saldırganın evine giden polis, Allanazarov'u bulamadı.

Polis, eşiyle konuştuğu sırada Allanazarov aradı. Polis, eşiyle buluşmak için Üsküdar metro istasyonuna giden Ollayor Allanazarov gözaltına aldı. Ollayor Allanazarov sevkedildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

Anahtar Kelimeler:
GaspÜsküdar
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