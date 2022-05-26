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Yabancı uyruklu hırsız, çatıdan çocuğun üstüne düştü

Hırsızlık yapmak için girdiği evde, ev sahibiyle karşılaşan yabancı uyruklu bir şahıs korkarak çıktığı çatıdan, yoldan geçen çocuğun üstüne düştü

26 Mayıs 2022 Perşembe 11:35
Yabancı uyruklu hırsız, çatıdan çocuğun üstüne düştü

Yabancı uyruklu hırsız, çatıdan çocuğun üstüne düştü


İstanbul Beyoğlu’nda hırsızlık yapmak için girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan şahıs çatıya çıkıp dengesini kaybederek sokakta yürüyen bir çocuğun üzerine düştü. Panikle yerinden kalkarak kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı. Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı. Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.’nın üstüne düştü.

ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ

Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı. Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı. 

BİR DAHA YERE DÜŞTÜ

Olayın ardından çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı hırsızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. 

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Olayla ilgili konuşan çocuğun ağabeyi Burak Turan A., “Kaçarken çocuğun üstüne düşmüş. Kardeşimin ayağının üstüne düştü. Şu anda ambulansta, herhalde ayağını kırdı. Kardeşimin de durumu iyi, şu an okulda” dedi. Bir başka vatandaş ise, “Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış. Yabancı uyruklu ve yüzde 90 hırsız. Ayağı kırık gibi geldi. Mahalle sakinleri de polisi ve sağlık ekiplerini aradılar. Sonra ambulans geldi ve bindirdiler” diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
BeyoğluHırsız
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