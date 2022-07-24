Yabancı uyruklu kadınlardan aşk tuzağı | 350 bin Euroluk gasp





İstanbul Taksim'de yabancı uyruklu iki kadın, yine iki yabancıya adeta kabusu yaşattı. Cinsel ilişki vaadiyle geldikleri binada biber gazıyla gasbedildiler

İstanbul Taksim’de yabancı uyruklu iki şahıs, iddiaya göre cinsel ilişki için anlaştığı iki kadın tarafından biber gazı sıkılarak gasp edildi. Yaklaşık 350 bin euro ve kol saatlerini çalan iki kadın, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde saat 03.30 sıralarında yaşanan olayda, yabancı uyruklu Mashaallah R. ile Arman J., sokak içerisinde gördükleri kadınlarla para karşılığı cinsel ilişki konusunda anlaştı.

BİBER GAZIYLA GASP

Bunun üzerine ilk olarak kadınlar dikkat çekmemek için sokaktaki bir binanın içerisine girdi, bir süre sonra da Mashaallah R. ile Arman J. de kadınların arkasından binaya giriş yaptı.

Mashaallah R. ile Arman J. girdikleri binada, kadınların biber gazlı saldırısına uğradı. Biber gazı sıkan kadınlar şahısların üzerindeki 350 bin euro ile kol saatlerini gasp etti. Kadınlar daha sonra biber gazının etkisinde olan gençleri, binanın dışarısına çıkartıp kovaladı.

Mashaallah R. ile Arman J. isimli yabancı uyruklu şahıslar, yaşadıkları olayın ardından en yakın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gençleri gasp eden kadınların M.Ç. ile Shirkhan A. olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri kadınları, olayın yaşandığı binanın içinde yakaladı.