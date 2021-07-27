Yağmur Tayhan cinayeti | Kayıp genç kızı ev sahibi öldürmüş



Didim, Yağmur Tayhan adlı genç kızın ölüm haberi ile sarsıldı. 2 gündür her yerde aranan talihsiz genç kızın bıçaklanarak katledildiği ortaya çıktı. Polisin, aynı binada oturan ev 53 yaşındaki ev sahibi N.C adlı şahsın evinde yaptığı aramada cinayet delili kanlı çarşaflar ve giysiler bulundu. Katil zanlısının ifadesi sürerken, suçunu itiraf ettiği bilgisi son dakika haberi olarak geldi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, önceki gün gittikleri yakınlarının düğününden dönüşte, ailesine bir yere uğrayacağını söyleyip, yanlarından ayrılan ve bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Yağmur Tayhan (16), bu sabah arazide ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen Tayhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, mahalledeki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu.

Didim'de lokmacılık yapan Mehmet Tayhan, 25 Temmuz'da, eşi Ayşe Tayhan ve 2 kızıyla yakınlarının Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğününe gitti.

Eve dönüş yolunda, saat 14.00 sıralarında, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Yağmur Tayhan, bir yere uğrayacağını söyleyip, ailesinden ayrıldı.

Uzun süre eve dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine Tayhan'ı merak eden ailesi, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kızlarına ulaşamadı. Bunun üzerine Tayhan çifti, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, ortadan kaybolan Tayhan'ın bulunması için çalışma başlattı.

Polis,Yağmur Tayhan'ı her yerde ararken, bugün saat 07.30 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki boş arazide bulunan cesedin, Yağmur Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi. Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİNDEN AYRILDIĞI ANLAR KAMERADA

EVİNİN TERASINDA ÖLDÜRMÜŞ

Polis, Yağmur Tayhan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatırken, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alıp, mahalledeki bazı kişilerin ifadelerine başvurdu. Görüntülerde Tayhan'ın ailesinden ayrıldıktan sonra yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı anlar yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, genç kızın babasının iş yeri komşusu N.C., 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı ikna ederek evlerinin terasına götürdü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonucu N.C., kendi evinin terasında genç kızı bıçaklayarak öldürdü. Genç kızı bıçaklayıp öldürdükten sonra çarşafa saran N.C., kendi evinin yanındaki arsaya genç kızın cansız bedenini bırakarak olay yerinden ayrıldı.

KATİL ZANLISI YAKALANDI, İTİRAF ETTİ

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayla ilgili özel ekip görevlendirildi.

Maktulün babasının lokmacı dükkanın bitişiğindeki 3 katlı apartmanda oturanların ifadesine başvurmak için giden polis ekibi, binanın girişinde kan izleri olduğunu fark etti.

Yapılan araştırmanın ardından binanın son katındaki daireye savcılık kararıyla giren polis ekibi, banyodaki çamaşır makinesi içinde kanlı çarşaf buldu.

Ev sahibi N.C'nin (53), Yeni Mahalle'deki bir parkta olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlının, ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Tayhan'ın kaybolduğu gün, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun yolda yalnız yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.