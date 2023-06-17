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Yalçın Gümüşsoy'un ölümü | Jet ski kazasında can verdi

Aslen Kırıkkale doğumlu ve akaryakıt istasyonu sahibi olan İş insanı Yalçın Gümüşsoy jet ski kazasında hayatını kaybetti

17 Haziran 2023 Cumartesi 07:58
Yalçın Gümüşsoy'un ölümü | Jet ski kazasında can verdi

Yalçın Gümüşsoy'un ölümü | Jet ski kazasında can verdi


Muğla'nın Dalaman ilçesinde tatil yapan iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet skinin bir teknenin halatına takılarak devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.


Dalaman'ın Hamam Koyu'nda, 15 Haziran günü akşam saatlerinde; iş insanı Yalçın Gümüşsoy yönetimindeki jet ski, kontrolden çıkarak bir teknenin halatına takılarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Yalçın Gümüşsoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gümüşsoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOĞDUĞU KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan iş insanı Yalçın Gümüşsoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Ahılı köyünde toprağa verildi.

Anahtar Kelimeler:
ölümüCinayeti
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