Yalçın Gümüşsoy'un ölümü | Jet ski kazasında can verdi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde tatil yapan iş insanı Yalçın Gümüşsoy, kullandığı jet skinin bir teknenin halatına takılarak devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Dalaman'ın Hamam Koyu'nda, 15 Haziran günü akşam saatlerinde; iş insanı Yalçın Gümüşsoy yönetimindeki jet ski, kontrolden çıkarak bir teknenin halatına takılarak devrildi.
Gümüşsoy'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DOĞDUĞU KÖYDE TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan iş insanı Yalçın Gümüşsoy'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Ahılı köyünde toprağa verildi.