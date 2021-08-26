Yanan araç sürücüsü, hayatını tehlikeye attı
İstanbul'daki olay, dün akşam saat 20:30 sıralarında Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kamyonetiyle geri dönüşüm için karton toplayan şahsın aracının kasasındaki kartonlar seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir şekilde bir anda alev alarak yanmaya başladı.
CANI PAHASINA YANAN ARACA BİNİP UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
OKEY OYUNUNU BIRAKMADILAR
Kamyonetin kasasındaki yangın sırasında, olay yerinin yakınındaki kıraathanede okey oynayan bazı kişiler ilk etapta masadan kalkmaması dikkat çekti. Yangının büyümesi üzerine vatandaşlar masalardan kalktıkları görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, kamyonetin kasasında maddi hasar meydana geldi.