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Yangın kabusu | 15 kişi alevlerden kurtarıldı

İstanbul Şişli'de 3 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yanan daireden yaralı kurtarılan karı-koca 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, binada mahsur kalan 15 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:45
Yangın kabusu | 15 kişi alevlerden kurtarıldı

Yangın kabusu | 15 kişi alevlerden kurtarıldı

Şişli'de yürekleri ağızlara getiren yangın, akşam saat 20.30 sıralarında Rıfat Paşa Mahallesi Arel Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

17 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanan daireden itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılan karı-koca ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan aralarında çocuklar ve yaşlıların da olduğu 15 kişiyi merdiven ile tahliye etti. 

Yangında kurtarılan bina sakini "Biz dubleks katında oturuyoruz. Bir anda evin duman dolduğunu gördük. Duman dolunca da aşağıya baktık, zaten aynı anda itfaiye yakın olduğu için araçların geldiğini gördük. En alt katta yangın çıktığını öğrendik ama sebebini inanın biz de bilmiyoruz. Biz evde 3 kişiyiz, itfaiye bizi merdivenle kurtardı" dedi.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anahtar Kelimeler:
İstanbulŞişliYangın
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