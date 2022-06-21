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Yanlış adres verdi diye saldırmıştı | O zanlı yakalandı

İstanbul Ataşehir'de nöbetci eczane çalışanlarına saldıran şahıs, polisin sıkı takibi sonucu yakalandı. 

21 Haziran 2022 Salı 14:06
Yanlış adres verdi diye saldırmıştı | O zanlı yakalandı

Yanlış adres verdi diye saldırmıştı | O zanlı yakalandı

Ataşehir’de annesine yanlış adres verildiği iddiasıyla nöbetçi bir eczaneye gidip çalışanlara saldırıp ölümle tehdit eden şahıs yakalandı.

İstanbul Ataşehir'de eczanenin adresini bulamadığı için eczane çalışanlarını ölümle tehdit edip, bilgisayarları yumruklayan saldırgan gözaltına alındı.

Sosyal medyada sert tepkilere neden olay, dün saat 13.45 sıralarında İçerenköy Mahallesi, İçerönköy Yolu Caddesi'nde bulunan eczanede meydana geldi. İddiaya göre şüphelinin annesi ilaçlarını almak için eczaneyi aradı.

Eczane çalışanı Ayşenur Ören, şüphelinin annesine adresi tarif etti. Annesine adresin yanlış verildiğini öne süren şüpheli, eczaneye geldi. Reçetedeki ilaçları eczacı Ayşenur Ören'den isteyen şüpheli, çalışanlara küfür ve hakaretler etmeye başladı.

Çalışanların ve müşterilerin uyarılarına aldırış etmeyen saldırgan, bilgisayara yumruk atarak zarar verdi. Eczanedekiler korku ve panik yaşadı. Ören, saldırganın istediği ilaçları vererek dükkandan çıkmasını istedi. Daha sonra ilaçlarını alan saldırgan eczaneden ayrıldı. Ayşenur Ören durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 30 yaşındaki E.T. olduğu tespit edilen şüpheli, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından adliyeye sevk edildi. 


 

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AdresEczaneSaldırı
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