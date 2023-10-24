

Yapay zekayla Erdoğan'ın sesini takli ederek dolandırıcılık





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sesiyle SPK başkanından 1 milyon dolar isteyen kişi Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Mehmet Metin Hülagün'nün oğlu Fatih Emre Hülagü olduğu ortaya çıktı.

Fatih Emre Hülagü yapay zekâdan yararlanarak Erdoğan’ın sesini taklit etti ve aradığı birçok kişiden para istedi. Aradıklarının arasında SPK başkanı İbrahim Ömer Gönül de bulunan Hülagü’nün “Bugün saat 20:00’ye kadar Suriye'de bir operasyon için para gönderilmesi lazım. Bunu kripto ile gönderelim” dediği öğrenildi.

Türk Tarih Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Metin Hülagü’nün oğlu Fatih Emre Hülagü (25) geçen 17 Ağustos günü, dikkat çeken bir soruşturma kapsamında tutuklandı.

HalkTV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Hülagü, yapay zekâdan yararlanarak Erdoğan’ın sesini taklit etti ve aradığı birçok kişiden para istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına ulaşıldı.

Edinilen belgelere göre Hülagü, aradığı kişilere, kendisini ‘Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç’ olarak tanıttı. Durumdan haberdar olan ofis, Hülagü’nün telefon aramalarını yaptığı 13 Ağustos 2023 günü savcılığa suç duyurusunda bulundu.

ARADIĞI KİŞİLER İFADEYE ÇAĞRILDI

SPK BAŞKANINI DA ARADI

İstanbul’daki adresinde yakalanan Hülagü tutuklandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Hülagü’nün aradığı tüm numaralara ilişkin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan bilgi istedi. BTK’dan savcılığa gelen yazı sonrası, aranan kişiler tek tek ifadeye çağrıldı.

Mağdur sıfatı ile 2 Ekim’de ifadesi alınan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İbrahim Ömer Gönül, arayan kişinin kendisini ‘Taha’ olarak tanıttığını belirterek “Bana, Cumhurbaşkanımızın benim ile görüşmek istediğini iletti. Bana, Cumhurbaşkanımızın sesi ile ‘başvurular olduğunu CİMER’den şikâyet geldiği’ şeklinde ifade edildi” diye konuştu.

“BİR KRİPTO PARA İŞİ VAR HALLEDİN”

Gönül, ikinci kez arandığında ise Dr. Ali Taha Koç olduğunu düşündüğü kişi ile CİMER şikâyetleri ile ilgili uzun bir görüşme yaptıklarını söyledi. Gönül, aynı gün 3’üncü kez arandığını belirterek “Cumhurbaşkanımızın sesi ile bana ‘Ömer bir kripto işi var. Bunu Taha Bey ile görüşün halledin’ dedi. Taha Bey bana, yurtdışında bulunan bir yere kripto olarak para göndermemiz gerektiğini söyledi. Ben de kendisine ‘Olur, pazartesi Külliye’ye gelirim. Olayı size anlatırım’ dedim” dedi.

“OPERASYON İÇİN PARA LAZIM”

Ertesi gün saat 17.00 gibi bir kez daha arandığını anlatan SPK Başkanı Gönül “Arayan kişi bana, ‘Cumhurbaşkanımıza bağlıyorum’ dedi. Cumhurbaşkanımızın sesi ile bana ‘bugün saat 20:00’ye kadar Suriye'de bir operasyon için para gönderilmesi lazım. Bunu kripto ile gönderelim’ dedi. Ben ‘nasıl?’ diye sordum. Şaşırdım ve ‘böyle bir şeyin olmayacağını’ söyledim” ifadelerini kullandı.

“COİN İSTEYENE KADAR ŞÜPHELENMEDİM”

İfadesinin devamında, aynı gün birkaç kez daha arandığını parayı gönderemeyeceğini söyleyince, kendisini ‘Taha’ olarak tanıtan kişinin “Cumhurbaşkanımız çok sinirli. 1 milyon dolar parayı kripto ile gönderelim” dediğini anlattı. Aranmaya devam edildiğini söyleyen Gönül “Şahıs tekrar aradı. ‘Cumhurbaşkanımıza bağlıyorum’ dedi. Cumhurbaşkanımızın sesi ile ‘Ya Ömer bugün bu işi halletmemiz lazım. Bunun neyini anlamıyorsunuz, al bunu hattan’ dedi. Sonrasında Taha ile konuşmaya başladık” dedi. Gönül ifadesinin sonunda ise “Ben, Cumhurbaşkanımızın sesini, hitap şeklini tamamen kendisine benzettim. Coin (kripto para) isteyene kadar hiç şüphelenmedim” dedi.

AYNI GÜN HACI SABANCIYI DA ARAMIŞ

İfadesi alınan bir diğer isim ise Densa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sabancı (36) oldu. Sabancı ifadesinde “13 Ağustos 2023 tarihinde 0531 614 52 XX numaralı hattan arandığım doğrudur. Bu aranma neticesinde bulunduğum yerde telefonum iyi çekmemesi sebebi ile aramızda bir görüşme gerçekleşmedi. Zaten herhangi bir görüşmede gerçeklemediği için kim olduğunu da bilmiyorum. Sonrasında şahsı engellemiş olabilirim” ifadelerini kullandı.

Fatih Emre Hülagü’nün, aradığı bir diğer isim ise Ankaralı Estep Bilişim şirketinin sahibi Ferhat Ayarcı oldu. Ailesine ait olan ve satışa çıkardığı arsa ile ilgili aranan Ayarcı’nın, kimlik bilgileri, vatandaşlık numarası ile Almanya’da doğduğu bilgisi dahi kendisi ile paylaşıldı.

