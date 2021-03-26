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Yarasa Kız operasyonu | Gasp çetesinden 115 gözaltı var

Ankara polisi 121 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, erkekleri ilişki vaadiyle tuzağa düşüren çetenin 115 üyesini gözaltına alındı.

26 Mart 2021 Cuma 10:15
Yarasa Kız operasyonu | Gasp çetesinden 115 gözaltı var

Yarasa Kız operasyonu | Gasp çetesinden 115 gözaltı var

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri son yılların en büyük gasp çetesine yönelik düzenlediği operasyona 300 polis katıldı. 121 adres aynı anda basıldı. Erkekleri ilişki kurma vaadiyle tuzağına düşüren kızlar ile onları yönlendiren çete üyeleri hakkında alınan şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ankara dışında da operasyon bilgileri geliyor. Ancak bu bilgi henüz teyid edilmedi.

EV VE PANSİYONLARDA TUZAK KURMUŞLAR 

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ilişkiye girmek için anlaşıp eve çağırdıkları kişileri gasp eden çeteye yönelik düzenledikleri “Yarasa Kız” operasyonunda 115 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerinin gasp edildiğini bildiren çok sayıda ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, onlarca şikayet, CİMER ihbarları ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, kadınların ilişki yaşamak için anlaştıkları erkekleri Ankara genelinde ki günü birlik ev, otel ve pansiyon gibi konaklama yerlerine çağırdıkları daha sonra ise adrese gelen çete üyelerinin mağdurları gasp ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma- Yağma Nitelikli Dolandırıcılık ve Fuhuş” suçlarıyla alakalı soruşturma izni aldı. Mağdurların ifadelerinin ışığında yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda 82 kadın ile 76 erkek olmak üzere toplam 158 şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi. Operasyonun düğmesine basan ekipler, Ankara merkezli Iğdır ve Antalya’da belirlenen 121 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yarasa Kız adlı operasyonda, hakkında arama ve gözaltı kararı çıkarılan 158 kişiden 115 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
 

Son Güncelleme: 26.03.2021 10:22
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