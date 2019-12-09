

Yargıtay'dan iyi halli katiller için önemli karar

Türkiye'yi ayağa kaldıran kadın cinayetleri ile cinsel saldırı suçundan hüküm giyenlere verilen iyi hal indirimi hakkında Yargıtay'dan tarihi karar.

Yargıtay, kadın cinayetlerine ilişkin davalarda çok tartışılan iyi hal indirimi uygulamasına dair emsal bir karara imza attı. Yargıtay, Batman’da erkeklerle telefonla görüştüğünü iddia ettiği 16 yaşındaki kardeşi Amine Demirtaş'a 1 hafta işkence eden, daha sonra elektrik vererek öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulayan yerel mahkeme kararını bozdu. Suçun işleniş biçimine dikkat çekilen kararda, “Toplumda meydana getirdiği tepki ve infial, kamu vicdanını rencide edici niteliği nazara alındığında sanık lehine hak etmediği halde takdiri indirim uygulanamaz” denildi...



İyi hal indirimi uygulaması… Son olarak Şule Çet davası kararı ile gündeme geldi. Yargıtay bu konuda emsal bir karara imza attı. O karar yine bir kadın cinayeti üzerinden verildi. Amine Demirtaş. 31 Temmuz 2016’da 16 yaşında Batman’da ağabeyi tarafından hunharca katledildi.

ELEKTİRİK VEREREK ÖLDÜRMÜŞTÜ

29 yaşındaki Kasım Demirtaş, erkeklerle telefonla görüştüğünü öne sürdüğü kız kardeşi 16 yaşındaki Amine Demirtaş'a 1 hafta boyunca pense, tahta ve plastik sopalarla işkence etti. Daha sonra vücuduna su döküp, elektrik vererek öldürdü.

YEREL MAHKEME İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Olaya ilişkin dava Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, 29 yaşındaki Kasım Demirtaş'a önce 'eziyet çektirerek kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Demirtaş’ın yargılama sürecindeki davranışlarını ve pişmanlığını dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını müebbete indirdi.

YARGITAY İYİ HAL İNDİRİMİNİ BOZDU

Tepki geçen bu karar sonrası Cumhuriyet Savcısı ve Aile Bakanlığı dosyayı temyiz etti. Temyiz istemini görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda, sanık hakkındaki iyi hal indirimi uygulanamayacağı vurgulandı.

“TAKDİRİ İNDİRİM HAKKI SINIRSIZ DEĞİL”

Hakimin takdiri indirim yetkisinin sınırsız olmadığı belirtilen kararda şöyle denildi:

“Bütün kararlarda olduğu gibi takdiri indirim uygulanmasına veya uygulanmamasına ilişkin kararlar da gerekçeli olmalıdır. Bununla birlikte gösterilen gerekçelerin hak, adalet ve nasafet kuralları ile dosya içeriğine uygunluğunun Yargıtay denetimine tabi olacağında da kuşku yoktur.”



“İNDİRİME MÜSTEHAK DEĞİL”

Kararda, Amine Demirtaş cinayetinde neden iyi hal indirimi uygulanamayacağına ilişkin ise şu değerlendirmelere yer verildi:

“Suçun işleniş biçimindeki hususiyetler, toplumda medyana getirdiği tepki ve infial, kamu vicdanına rencide edici niteliği nazara alındığında, takdiri indirime müstahak görülmeyen sanık lehine, hak etmediği halde takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi bozma nedeni sayılmıştır.”

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Bu karar sonrası Amine Demirtaş davası yeniden görülecek. Ve sanık ağabey Batman Ağır Ceza Mahkemesi’nce bu kez iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilecek.