Yarı çıplak baklava yufkası açan adama tepki yağdı



Maskenin, bonenin esamesinin bile okunmadığı baklava imalathanesindeki görüntüler infial yarattı.

BİRİ YARI ÇIPLAK YUFKA DİZDİ, DİĞERİ TÜTÜN SARDI

Adıyaman'da çekildiği söylenen görüntülerde baklava yufkalarını tepsiye dizen kişi önce elini ağzına sonra yufkalara götürüyor. Hijyenden yoksun görüntülerde aynı kişinin ne maske, ne bone taktığı hatta bu işi yarı çıplak yaptığı görülüyor.

Tişört bile giymeden yufkaları tepsiye dizen kişinin çalışma arkadaşının da baklava tepsileri başında tütün sardığı dikkat çekti. Aynı iş yerinde çalışan biri de bu anları an be an kaydetti.