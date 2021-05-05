Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti
Antalya Kepez'de bir cadde üzerinde yol kenarında yürüyen kadın, bir araç tarafından önce takip edildi, daha sonra önü kesildi. Arabadan yarı çıplak inen adam, genç kadının üzerine yürüdü. O anlar kameraya yansıdı
Tam kapanmada Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi.
GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA ARACA BİNEREK UZAKLAŞTI
Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti. O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.