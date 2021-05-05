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Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti

Antalya'da Yarı çıplak maganda dehşeti. Kullandığı araçtan indi, kadının üzerine yürüdü, maganda görüntü alındığını farkedince kaçtı

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:39
Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti

Yarı çıplak maganda genç kızın yolunu kesti

Antalya Kepez'de bir cadde üzerinde yol kenarında yürüyen kadın, bir araç tarafından önce takip edildi, daha sonra önü kesildi. Arabadan yarı çıplak inen adam, genç kadının üzerine yürüdü. O anlar kameraya yansıdı

Tam kapanmada Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürüyen kadın, bir araç tarafından takip edildi. 

Araç, daha sonra kadına yaklaştı. Aracın içerisindeki adam yarı çıplak vaziyette kadının üzerine yürüdü. Panik içerisinde adamdan kaçmaya çalışan kadın, seyir halindeki araçlardan yardım istedi. 

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ ANLAYINCA ARACA BİNEREK UZAKLAŞTI

Sürücüler ise kadının yardım talebine aldırış etmeden yollarına devam etti. O sırada görüntülendiğini anlayan adam, aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. 

Kadın ise panik içerisinde cadde üzerinde yürümeye devam etti.
 

Son Güncelleme: 05.05.2021 14:41
Anahtar Kelimeler:
Maganda
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