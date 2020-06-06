Yasaklar kalktı, yollarda kaza rekoru kırıldı





Türkiye covid-19 virüsü ile mücadele ederken büyük şehirlerde uygulanan şehirlerarası seyahat yasağının kaldırılması ve tartışmalara neden olan son sokağa çıkma kısıtlamasının iptali ile vatandaşlar yollara döküldü. Adana, Erzincan, Manisa ve Bolu'da meydana gelen kazalarda ölü ve yaralılar var. Manisa Şehzadeler'de otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 vatandaş ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre Şehzadeler ilçesindeki Veziroğlu kavşağı yakınlarında 34 BIA 581 plakalı otomobil refüjü aşarak karşı yönden gelen 48 DG 622 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Korkunç kaza sırasında otomobildeki 2 kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 2 yolcu da yaralandı.

REFAHİYE'DE 19 YARALI VAR

İzmir'den yola çıkan yolcu otobüsü Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde belirlenemeyen bir nedenle takla attı. Feci azada yaralanan 19 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi

TIR DORSESİNE ÇARPTI

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde seyreden Muhammet Ali Öksüz idaresindeki 01 ADF 022 plakalı otomobil, yolda oluşan su birikintisi nedeniyle kayarak park halindeki TIR dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Öksüz ve yanında bulunan Önder Büyükçiçek (41) araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan Öksüz ve Büyükçiçek'in sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. İncelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Öksüz'ün mahalle bekçisi olduğu öğrenildi.

TEM'DE FECİ KAZA 5 YARALI VAR

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken bariyerlere çarptıktan sonra takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Feci kaza gece yarısı saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Yılmaz idaresindeki 34 CVJ 389 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Ters şekilde metrelerce yerde sürüklenen otomobil, yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Orhan Yalçın yönetimindeki 34 AUC 03 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kazada, takla atan araç sürücüsü İbrahim Yılmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Gül Yılmaz, Levent Yılmaz, Nuran Yıldız, Sıla Kaya yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anını anlatan hafif ticari araç sürücüsü Orhan Yalçın, “ben sol şeride geçtim. Önümdeki araç dörtlüleri yaktı. Ben de yaktım. Yoğunluktan dolayı yavaşlama oldu. Arkadan gelen araba bariyere vurup takla atarken benim arabama vurdu” dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

