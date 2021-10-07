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Yasemin Uzunçelebi olayı | Yatağında saldırıya uğradı

İstanbul Avcılar'daki dün gece yarısı meydana gelen olayda Yasemin Uzunçelebi adlı kadın yatağında Mehmet Yıldız'ın kimyasal saldırısına uğradı.

07 Ekim 2021 Perşembe 23:09
Yasemin Uzunçelebi olayı | Yatağında saldırıya uğradı

Yasemin Uzunçelebi olayı | Yatağında saldırıya uğradı


 

İstanbul Avcılar'da iddiaya göre, evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin (42) evine gelen Mehmet Yıldız, kadının yüzüne yanıcı kimyasal madde döktü. Kadının bir gözünü kaybetmesine neden olan saldırgan kaçtı.

İddiaya göre, Yasemin Uzunçelebi evinde uyurken, bir süreden bu yana arkadaşlık ettiği Mehmet Yıldız evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren saldırgan, yatağında uyuyan kadının yüzüne yanında getirdiği öne sürülen siyah ve yanıcı bir maddeyi döktükten sonra kaçtı. Saldırı sonrası talihsiz kadının bir gözünü kaybettiği ortaya çıktı.

Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri kadını tedavi altına aldı.

Polis, şüpheli Mehmet Yıldız yakalamak için çalışma başlatırken, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırıya uğradığı günde kent değiştirmek için hazırlık yaptığı ileri sürüldü.

"KADINA BÜYÜK ZARAR VERMİŞLER"

Bölgede iş yeri bulunan Mahir Bovabi, "Gece geç saatte olay olduğunu duydum. Bir kadına büyük zarar vermişler. Polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi" dedi.

Uzunçelebi'nin kimyasal saldırıdan dolayı bir gözünü kaybettiği belirtildi.
 

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