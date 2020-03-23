Yaşlı adam yasağa uymadı, dışarı çıktı, kazada can verdi





65 yaş üstünde olanların evden dışarı çıkmasının yasaklanmasına rağmen, sokakta dolaşan yaşlı adam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ankara'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yasağa rağmen dışarıya çıkan 75 yaşındaki Hüseyin Atik, yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Altındağ ilçesinde meydana geldi. Hüseyin Atik, koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıktı.

Edinilen bilgilere göre göre, Altındağ Hüseyin Gazi Kavşağı'ndaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Atik'e, cadde üzerinde ilerleyen sürücüsünün ismi açıklanmayan 06 HC 3390 plakalı beton mikseri çarptı.

Beton mikserinin altında sürüklenen Atik, kaza yerinde hayatını kaybetti. Kaza, cadde üzerindeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Atik'in cesedi incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Beton mikserinin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

