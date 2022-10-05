Yaşlı kadının üstüne, özel hastanede para saçtılar



Akıllara durgunluk veren olay, geçen yıl İstanbul Anadolu yakasındaki özel bir hastanede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yoğun bakımda yatmakta olan yaşlı bir kadını hastane personelleri korkutarak üzerine para saçtı. Yaşanan o anlar ise personel tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.



"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.

"BAŞSAVCILIĞIMIZ ADLİ İŞLEMLERİ BAŞLATTI"

Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, skandal olayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün medyada paylaşılan, İstanbul'da bir özel hastanede önceden kaydedildiği anlaşılan kabul edilemez görüntüler üzerine derhal Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini görevlendirdim. Duruma vaziyet edildi. Başsavcılığımız adli işlemleri başlattı. Suçlular kesinlikle cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntüler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İçerenköy'de yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiği görülmekle, bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğin başlatılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.