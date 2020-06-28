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Yat ve lüks oto çetesine üç ilde şok operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği ‘Marina’ isimli operasyon çerçevesinde lüks oto ve yat çetesini çökertti.

28 Haziran 2020 Pazar 14:35
Yat ve lüks oto çetesine üç ilde şok operasyon

Yat ve lüks oto çetesine üç ilde şok operasyon

Çok sayıda vatandaşı araç ve yat alım satımında dolandıran çete elemanlarına yönelik operasyonun görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gerçekleştirdiği 'Marina' isimli operasyonla, 'Lüks oto ve yat çetesi'ni çökertti.

Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek lüks bir ofis tutup, onlarca zengin iş insanı ve vatandaşı dolandıran çete elamanları, polisin iki aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcıların lüks otomobiller ve yatlar için alıcıymış gibi yaptıkları pazarlık ardından verdikleri yüklü miktarda kapora ile güven kazandıktan sonra araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Kaparo haricinde geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldukları ve verdikleri çeklerin de karşılıksız çıktığı ortaya çıktı

Ankara polisi, nefes kesen bir operasyona daha imza attı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri düzenlediği 'Marina Operasyonu' ile yat çetesini çökertti. Ankara'dan Antalya'ya yerleşerek lüks bir ofis tutup, sözde lüks oto ve yat ticaretine başlayan çete üyeleri, onlarca zengin iş insanı ve vatandaşı dolandırdı.

GÜVEN KAZANIP, ORTADAN KAYBOLDULAR

Dolandırıcıların lüks otomobiller ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak, yüklü miktar miktarda kapora verip güven kazanmaya çalıştıkları, böylece aldıkları araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri belirlendi. Kaparo haricinde geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldukları ve verdikleri çeklerin de karşılıksız çıktığı belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İki ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında dolandırıcıların planladıkları pek çok eylem polisin tarafından engellendi. Ankara polisi Başkent dışında Antalya ve Eskişehir'de eşzamanlı operasyon düzenledi. Bu çerçevede 11 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

LİDERİN KIZ ARKADAŞI ÇETENİN KASASI ÇIKTI

Dolandırıcılık olayları ile ilgili 5 konu da buna paralel olarak aydınlatıldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 4 silah ele geçirildi. Çete liderinin yardımcısı Ç.Ç.'nin kız arkadaşı T.D.'nin çetenin kasası olduğu ve muhasebe işleri ile ilgilendiği ortaya çıkarıldı.

Zanlıların ifadelerinde yaptıkları dolandırıcılık vakasını itiraf etti. H.H. ifadesinde pişman olduğunu söyledi ve şebekenin çalışma yöntemini anlattı. Çete elebaşının zengin iş insanı gibi göründüğünü belirtti. Zanlıların emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

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