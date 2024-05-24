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Yaya geçidinde kamyon dehşeti | Alman turist kaza kurbanı

Antalya'da kamyon yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu kadına çarptı. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

24 Mayıs 2024 Cuma 15:33
Yaya geçidinde kamyon dehşeti | Alman turist kaza kurbanı






Yaya geçidinde kamyon dehşeti | Alman turist kaza kurbanı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyon yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Alman uyruklu kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, minibüsün turiste yol verdiği, kamyonun durmayarak çarptığı görüldü.

Kaza, Side Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kumköy istikametinden Side istikametine seyir halindeki Asım Karakaya’nın kullandığı 07 L 9370 plakalı damperli kamyon Ilıca-Side sınırını 100 metre geçtikten sonra sahilden kaldığı otele gitmek için yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan 69 yaşındaki Dorıs Fahrtmann isimli Almanya uyruklu kadın turiste çarptı. Kazada ağır yaralanan Alman turist, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken yapılan ilk kontrollerde hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MİNİBÜS YOL VERDİ, KAMYON ÇARPTI

Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sahil tarafından gelen 3 kişilik turist grubunun yaya geçidine geldiğinde araçların geçmesi için beklediği, yolun sağ tarafından gelen minibüsün durarak yol vermesi üzerine yaya geçidinden geçmeye başladıkları, tam minibüsün önünden geçtiği sırada kamyonun durmayarak Alman kadına çarparak yola fırlattığı görüldü. Kazanın ardından kamyon sürücüsü Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu ekipleri tarafından gözaltına alındı.
 

Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgat
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