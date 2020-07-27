Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Yaz akşamlarında sinekler keyfinizi kaçırmasın

Yaşam alanlarını daha keyifli ve konforlu hale getiren Tekzen, sinek problemine profesyonel bir çözüm yaratmak için evde kolaylıkla uygulanabilecek önerilerde bulunuyor.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:54
Yaz akşamlarında sinekler keyfinizi kaçırmasın

Yaz akşamlarında sinekler keyfinizi kaçırmasın

Sıcak yaz akşamlarını kabusa çeviren durumlardan birisi sineklerdir. Keyifli anın tadını çıkarabilmeniz için de sineklik yaz mevsiminin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında bulunur. Yaşam alanlarını daha keyifli ve konforlu hale getiren Tekzen, sinek problemine profesyonel bir çözüm yaratmak için evde kolaylıkla uygulanabilecek önerilerde bulunuyor.

Evinizdeki sıcak havayı dağıtmak ya da havalandırmak için balkon kapısını, pencereleri açmak istediğiniz anda içeriye ansızın giren sinekler huzurunuzu kaçırır. Bu durumda evlerinizde huzurla oturabilmeniz için sineklik kullanmak ve doğru takmak büyük önem taşır. Sağlam ve dayanıklı bir sineklik için kullanacağınız malzeme ve izleyeceğiniz yöntemler de hassas ayrıntılar barındırır.

Evinizi istenmeyen haşerelerden koruyabilmeniz için kullanabileceğiniz sineklik sistemleri ahşap, alüminyum, demir ve dış cephe gibi noktalarda güvenle kullanılabilir. Evde uygulayabileceğiniz kolay bir yöntemle yaz akşamlarını sabote eden sinek problemine çözüm Tekzen’den geliyor.

İşte yaz aylarında evinizi, bahçenizi ve balkonunuzu daha keyifli ve konforlu hale getiren Tekzen’den yaşanan sinek problemine karşı evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz sineklik yapımı ve püf noktaları;

Öncelikli olarak sineklik için ihtiyacınız olan malzemeler sadece bant, metre ve makas.

  • *Sinekliğinizi takabilmek için ilk olarak pencerelerinizin ölçüsünü alıp sinekliği pencerenin ölçüsünde dikkatlice kesmeniz gerekir. Ölçüyü metre ile alarak daha doğru sonuçlar elde edip sinekliğinizi kusursuz bir şekilde takabilirsiniz.
  • *Pencere çerçevesini, yapıştırma bandını takmadan önce nemli bir bez ile dikkatlice temizledikten sonra yapıştırma bandını çerçeveye yerleştirebilirsiniz. Aksi takdirde yapıştırıcınız tam olarak etki etmeyeceğinden sinekliğiniz çıkabilir.
  • *Yapışkanlı bantlar sayesinde dakikalar içerisinde monte edebileceğiniz sinekliklerle haşereleri başarıyla evden uzaklaştırabilirsiniz. Sinekliğinizi kış aylarında çıkarmak isterseniz, bantlarından kolayca sökerek temizleyip muhafaza edebilirsiniz.
  • *Sinekliğinizi yıkamak istediğinizde bantlardan çıkararak temizleyebilir, sonrasında yeniden bantlara yapıştırabilirsiniz.
  • *Eğer evinizde bebek varsa hassas cildi haşereler nedeniyle zarar görebilir. Bu süreçte cibinlik çeşitleriyle bebeğinizin beşiğinin veya çocuk yatağının üstünü kapatarak bu problemin de üstesinden gelebilirsiniz.

Sivrisineklerle  yeni nesil ilaçlarla mücadele
Sivrisineklerle  yeni nesil ilaçlarla mücadele
Sivrisinekler en çok hangi kan grubunu seviyor
Sivrisinekler en çok hangi kan grubunu seviyor
İBB'den sivri sineklerle mücadeleye aralıksız devam kararı
İBB'den sivri sineklerle mücadeleye aralıksız devam kararı
Sinekten koronavirüs geçer mi?
Sinekten koronavirüs geçer mi?
Koronavirüs sinek ve böcekle geçer mi?
Koronavirüs sinek ve böcekle geçer mi?
Sivri sinekle gelen ölümcül hastalık | Batı Nil Virüsü
Sivri sinekle gelen ölümcül hastalık | Batı Nil Virüsü
İstanbul'u sinekler bastı | Tehlikeli virüs bulaşabilir
İstanbul'u sinekler bastı | Tehlikeli virüs bulaşabilir
Evde sinek kovucu yapımı | Evde sinek kovucu nasıl yapılır
Evde sinek kovucu yapımı | Evde sinek kovucu nasıl yapılır
Son Güncelleme: 27.07.2020 14:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp Elif Albayrak | 11 yaşındaki kız için JÖH'ler devrede
Kayıp Elif Albayrak | 11 yaşındaki kız için JÖH'ler devrede
Metroda kadın makiniste çirkin saldırı
Metroda kadın makiniste çirkin saldırı
Kimlik kontrolü yapan polise silahlı saldırı
Kimlik kontrolü yapan polise silahlı saldırı
Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı
Maskeli hırsızlar 7 okuldan Atatürk büstü çaldı
İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu
İnternet dolandırıcılarına şafak operasyonu
Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Pınar Gültekin cinayeti | Durdurun bu vahşeti
Oğlunu korumak için silaha sarılan anne serbest bırakıldı
Oğlunu korumak için silaha sarılan anne serbest bırakıldı
Kız arkadaşına önce uyuşturucu verdi, sonra tecavüze kalkıştı
Kız arkadaşına önce uyuşturucu verdi, sonra tecavüze kalkıştı
Adana'da operasyon | Telefonda 'Makarna' diye sipariş vermişler 
Adana'da operasyon | Telefonda 'Makarna' diye sipariş vermişler 
Bağcılar'da çatışma | Şehit polis Erkan Gökteke'nin katili yakalandı
Bağcılar'da çatışma | Şehit polis Erkan Gökteke'nin katili yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim