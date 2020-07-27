Yaz akşamlarında sinekler keyfinizi kaçırmasın
Sıcak yaz akşamlarını kabusa çeviren durumlardan birisi sineklerdir. Keyifli anın tadını çıkarabilmeniz için de sineklik yaz mevsiminin olmazsa olmaz ihtiyaçları arasında bulunur. Yaşam alanlarını daha keyifli ve konforlu hale getiren Tekzen, sinek problemine profesyonel bir çözüm yaratmak için evde kolaylıkla uygulanabilecek önerilerde bulunuyor.
Evinizdeki sıcak havayı dağıtmak ya da havalandırmak için balkon kapısını, pencereleri açmak istediğiniz anda içeriye ansızın giren sinekler huzurunuzu kaçırır. Bu durumda evlerinizde huzurla oturabilmeniz için sineklik kullanmak ve doğru takmak büyük önem taşır. Sağlam ve dayanıklı bir sineklik için kullanacağınız malzeme ve izleyeceğiniz yöntemler de hassas ayrıntılar barındırır.
İşte yaz aylarında evinizi, bahçenizi ve balkonunuzu daha keyifli ve konforlu hale getiren Tekzen’den yaşanan sinek problemine karşı evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz sineklik yapımı ve püf noktaları;
Öncelikli olarak sineklik için ihtiyacınız olan malzemeler sadece bant, metre ve makas.
- *Sinekliğinizi takabilmek için ilk olarak pencerelerinizin ölçüsünü alıp sinekliği pencerenin ölçüsünde dikkatlice kesmeniz gerekir. Ölçüyü metre ile alarak daha doğru sonuçlar elde edip sinekliğinizi kusursuz bir şekilde takabilirsiniz.
- *Pencere çerçevesini, yapıştırma bandını takmadan önce nemli bir bez ile dikkatlice temizledikten sonra yapıştırma bandını çerçeveye yerleştirebilirsiniz. Aksi takdirde yapıştırıcınız tam olarak etki etmeyeceğinden sinekliğiniz çıkabilir.
- *Yapışkanlı bantlar sayesinde dakikalar içerisinde monte edebileceğiniz sinekliklerle haşereleri başarıyla evden uzaklaştırabilirsiniz. Sinekliğinizi kış aylarında çıkarmak isterseniz, bantlarından kolayca sökerek temizleyip muhafaza edebilirsiniz.
- *Sinekliğinizi yıkamak istediğinizde bantlardan çıkararak temizleyebilir, sonrasında yeniden bantlara yapıştırabilirsiniz.
- *Eğer evinizde bebek varsa hassas cildi haşereler nedeniyle zarar görebilir. Bu süreçte cibinlik çeşitleriyle bebeğinizin beşiğinin veya çocuk yatağının üstünü kapatarak bu problemin de üstesinden gelebilirsiniz.