Yazar İbrahim Çolak intihar etti |Taciz iddialarına dayanamadı



Türkiye onu kaleme aldığı çok sayıda ödüllü eserinden daha çok, sosyal medyada ortaya atılan taciz iddiasıyla kısa sürede tanıdı. Tüm kadınlardan özür dilemesine rağmen, sosyal medyada devam eden linç, yazar İbrahim Çolak'ı ölüme sürükledi. Yazar İbrahim Çolak intihar ederek yaşamına son verdi. Çolak’ın Ankara’daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi.

Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, "kendimize yakışanı yapalım” düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var.



Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum. — İbrahim Çolak (@ihtiyarkitabevi) December 10, 2020

İbrahim Çolak’ın Twitter hesabındaki son paylaşımı "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, ‘kendimize yakışanı yapalım’ düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum” oldu.

İNTİHARI ESKİ MİLLETVEKİLİ DUYURDU

AK Parti eski Milletvekili Aydın Ünal İbrahim Çolak'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünal, "İbrahim Çolak dostumuzu, kardeşimizi kaybettik. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

"NE DİYEYİM, NE YAZAYIM BİLMİYORUM"

İntiharı doğrulayan bir başka isim de Yenişafak köşe yazarı İsmail Kılıçarslan oldu. Kılıçarslan Twitter hesabında "Ne diyeyim, ne yazayım bilemiyorum. Bildiğim tek şey intiharın hiçbir şart altında çözüm ve uygun son olmadığı... Çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi...

İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?

1969 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul’da ikamet etti. Sonra tekrar iki yıl çocukluğunun geçtiği yerde Adapazarı’nda ikamet etti. 2003 yılından bu yana Ankara’da yaşayn İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensup. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizm yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babası.

YÜRÜYÜŞLERİYLE TANINDI

İbrahim Çolak 2013 yılında Mısır ve Suriye’deki Müslümanların kendi orduları tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla “Kardeşlik Yürüyüşü” adı altında Ankara’dan İstanbul’a bir yürüyüş gerçekleştirmişti. 15 gün süren yolculuk İstanbul Fatih Camii’nde son buldu.

İbrahim Çolak, Ağustos 2016’da ise bu kez 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek amacıyla İstanbul’dan Ankara’ya “Demokrasi Yürüyüşü” gerçekleştirdi. Çolak yürüyüşünü Cumhurbaşkanlığı Millet Camii’nde sonlandırmıştı.

ANKARA’DA KİTABEVİ AÇTI, TUTUNAMADI

İbrahim Çolak, 2011 yılında Ankara Kızılay’da İhtiyar Kitabevini açtı ancak tutunamadı. 2013 yılında kapanan kitabevi, özellikle İslamcı çevrelerin uğrak mekânıydı.