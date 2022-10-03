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Yemek boykotu yapan sağlıkçılara silahlı saldırı

Diyarbakır'da hastanede yemek boykotu yapan sendika üyelerine ve sağlık emekçilerine firma sahipleri tarafından silahlı saldırıda bulunuldu.

03 Ekim 2022 Pazartesi 18:26
Yemek boykotu yapan sağlıkçılara silahlı saldırı

Yemek boykotu yapan sağlıkçılara silahlı saldırı

Olay, öğle saatlerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin 8'inci katındaki yemekhanede meydana geldi. Yemeği boykot eden bazı sağlık çalışanlarıyla yemek firması çalışanları arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, yemek firmasından 1 kişi,  tabancasını sağlıkçılara doğrulttuktan sonra yere ateş etti.


Yaralananın olmadığı olayda, silah sesi üzerine, hastane önündeki polis ekipleri içeri girdi. Tarafları ayıran polis, bölgeyi boşaltıp inceleme yaptı. Yemek boykotu yapan bir grup sağlık çalışanı da aşağı inip hastane önünde oturma eylemi ve açıklama yaptı.

Olay yerine İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena da geldi. İncelemelerin ardından sağlık çalışanlarıyla toplantı yapıldı. Bilgi alan Pamukçu ve Doç. Dr. Asena, emniyet yetkilileri ile de görüştü.

"AVUKATLARIMIZ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Görüşmelerin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Eş Başkanı Şiyar Güldiken, Sağlık Bakanlığı ve idarenin konuyla ilgilendiğini söyleyerek, "Biz bu firmaları muhatap almıyoruz. Bizim muhatabımız idaredir. Hakkımız olanı istiyoruz, sürecin takipçisi olacaklarını söylediler. Bizim avukatlarımız suç duyurusunda bulundular. İl Sağlık Müdürlüğü de hukuksal olarak işin bir tarafı olduklarını ifade ettiler. 1 kişi gözaltına alındı" dedi. 


SES’in Twitter hesabından yapılan açıklamada da, “Diyarbakır GYEAH Kadın Doğum Hastanesinde yemek boykotu yapan sendikamız üyelerine ve sağlık emekçilerine mafya gibi hareket eden firma sahipleri tarafından silahlı saldırıda bulunulmuştur” denildi.

Sendika, olayı protesto etmek, kamusal yemek hizmetlerini savunmak ve şube ile dayanışmak için 3-4 Ekim’de bütün illerde iş kollarındaki emek ve meslek örgütlerini eylem/etkinlikler yapmaya çağırdı. SES açıklamasında, “Sağlık Bakanlığını da bu mafya güruhlarına verdikleri ihaleleri iptal etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullanıldı.

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