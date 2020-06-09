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Yeni aldıkları araç genç çiftin sonu oldu

Önceki gün aldıkları yeni otomobille gezmeye çıman Çağrı Cesur ile Gizem Cesur trafik kazasında hayatını kaybetti.

09 Haziran 2020 Salı 10:04
Yeni aldıkları araç genç çiftin sonu oldu


Yeni aldıkları araç genç çiftin sonu oldu


Yeni aldıkları otomobille bir gün sonra gezmeye çıkan çiftin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı Cesur ve Gizem Cesur çifti korkunç bir kaza geçirdi. TIR'ın altına giren otomobildeki genç çift, olay yerinde hayatlarını kaybettiler. Hurdaya dönen araçtaki çiftin cansız bedenleri uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı


Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve eşi Gizem Cesur, otomobilin TIR'ın altına girerek olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Feci Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yumurtalık'tan Ceyhan'a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.'nın kullandığı TIR'ın altına girdi.

Olayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

Feci şekilde hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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