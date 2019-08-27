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Yeni evli askere kanlı pusu, bindiği araçta katledildi

Üç ay önce düğün yaparak dünyaevine giren Uzman Onbaşı Erhan Yücel, Ereğli'de bindiği araçta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti..

Yeni evli askere kanlı pusu, bindiği araçta katledildi

Üç ay önce düğün yaparak dünyaevine giren Uzman Onbaşı Erhan Yücel, Ereğli'de bindiği araçta silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti..

27 Ağustos 2019 Salı 20:55
Yeni evli askere kanlı pusu, bindiği araçta katledildi

Yeni evli askere kanlı pusu, bindiği araçta katledildi


Hayatının en mutlu gününü, resmi nikahla perçinlemek için Ereğli'ye gelen Uzman Onbaşı Erhan Yücel, şehrin göbeğinde silahlı saldırı sonucu can verdi. Yücel ile birlikte yakın akrabası Yusuf Işıklı da hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde kimliği belirlenemeyen 4 kişinin silahlı saldırısında Uzman Onbaşı Erhan Yücael (25) ve akrabası Yusuf Işıklı (23) hayatını kaybetti, yoldan geçen Fatih Öksüz (39) bacağından yaralandı. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği öğrenildi.

NİKAH İŞLEMİ İÇİN GELMİŞTİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi'nde Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen 4 kişi, Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile yanındaki akrabası Yusuf Işıklı'nın üzerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı, sol kolu ve koltuk altından yaralandı. Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte yoldan geçen Fatih Öksüz de, bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YAKLAŞIK 3 AY ÖNCE DÜĞÜN YAPMIŞTI

Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaklaşık 3 ay önce düğün yapan Erhan Yücael'in Ankara'da görevli olduğu, nikah işlemleri için Ereğli’ye geldiği öğrenildi. Saldırının ardından arka plakası sökülmüş bir otomobille kaçan 4 şüpheli, Karaman'da polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü. 

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