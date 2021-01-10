Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalan çete yakalandı

Dünya koronavirüsü yenmek için varını yoğunu seferber ediyor. Türkiye'de ise aşı geliştirme çalışmaları hızla devam ederken, hırsızlar yerli aşı için ithal edilen malzemeleri çaldı.

10 Ocak 2021 Pazar 12:14
Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalan çete yakalandı

Yerli aşı için ithal edilen malzemeler çalan çete yakalandı

Koronavirüse karşı aşı geliştirmek için Almanya'dan getirilen malzemeler, sabıkalı hırsızlık çetesi tarafından çalındı. Hırsızlık olayının anlaşılmasının ardından İstanbul polisinin yaptığı araştırmada zanlılar kısa sürede yakalanırken, yerli aşıda kullanılacak malzemelerin değişik depolarda saklandığı belirlendi.

Polis tarafından yakalanan kamyon sürücülerinin daha önce benzer olaylara adı karıştığı ortaya çıktı.

Hırsızlıktan sabıkalı kişilerin nasıl yeniden nakliyat işinde çalıştığı merak konusu oldu. İşte o haberin detayları:
Almanya'dan ithal edilen ve özel bir firmanın Kovid-19 aşısı geliştirmek için kullandığı 1,5 milyon lira değerinde malzemeyi çalan çete polis tarafından yakalandı. 

Büyükçekmece'de 24 Aralık 2020 tarihinde polise başvuran iş adamı Hidayet D., bir TIR'a yükledikleri eşyaların çalındığını söyleyerek polisten yardım istedi. Hidayet D. "Elimizde nakliye yapacak TIR kalmayınca, dışarıdan bir TIR kiraladık. Gelen kişiler malları yükleyerek depodan ayrıldılar. Ancak malların hiçbiri yerine ulaşmadı. TIR ortadan kayboldu. Plakasının ve bize verdiği belgelerin sahte olduğunu tespit ettik." dedi. 

Hidayet D. çalınan mallar arasında Adıyaman'da bulunan ve yerli koronavirüs aşısı geliştirmek için çalışan bir firmaya ait  malzemeler olduğunu söyledi.

KAYIP TIR MUĞLA'DA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayın duyulması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ilk anda hırsızlıkla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden Yusuf O. ve İbrahim K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili sürdürdükleri çalışmada plakası değiştirilen ve ortadan kaybolan TIR'ın peşine düştü. 1 Ocak 2021 tarihinde kayıp TIR'ın izi Muğla'da bulundu. Boşaltıldığı anlaşılan TIR'da çalınan eşyalar bulunamadı. Olayı organize ettiği öğrenilen şüpheli Hidayet M. burada yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ÇALINAN MALLAR İKİTELLİ'DE BİR DEPODA ELE GEÇİRİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini kullanarak TIR'ın olay anında malları yükledikten sonra, İkitelli, Güvercintepe mahallesinde bulunan bir depoya gittiğini belirledi. Bu depoya yapılan baskında çalınan tüm mallar bulundu.

ACİL OLARAK GÖNDERİLDİ

Çalınan eşyalar arasında bulunan koranavirüs aşısı geliştirmekte kullanılan malzemeler "Acil" olarak Adıyaman'a gönderilerek özel firmaya teslim edildi. Çalınan kitlerin aşı çalışmalarında çok önemli olduğu ve Almanya'dan kotalı olarak satıldığı öğrenildi. 

Çalınan malzemelerin bulunmaması durumunda bir dahaki sevkiyatın 6 ay sonra gerçekleşebileceği belirtildi. TIR'da bulunan ve aralarında gıda, giyim, tütün mamülleri gibi ürünlerin de piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Koronavirüs aşısı çalışmalarında kullanılacak malzemelerin değerinin ise 1.5 milyon lira olduğu belirtildi. 

DAHA ÖNCEDEN DE SABIKALARI VARMIŞ

Olayla ilgili gözaltına alınıp tutuklanan Hidayet M., Yusuf O., İbrahim K.'nın daha önceden de Nakliye hırsızlığından polise geliş kayıtları olduğu belirlendi. Yetkililer olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin de Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
AşıYerli AşıHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Aleyna Yurtkölesi'nin ölümü | Cinayet mi? İntihar mı
Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş
Çayırova'da lüks ciple dehşet saçan adam karısını öldürmek istemiş
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
Çayırova dinlenme tesislerinde cip dehşeti, 1 ölü 8 yaralı var
22 yıl ceza alan istismarcı, davacı aileyi ölümle tehdit ediyor
22 yıl ceza alan istismarcı, davacı aileyi ölümle tehdit ediyor
Sevgi Tekin Cinayeti | Katil tehdit ederek kaçmış
Sevgi Tekin Cinayeti | Katil tehdit ederek kaçmış
Deniz Büçkün'ün ölümü | Üniversiteli genç kız arkadaş kurbanı oldu
Deniz Büçkün'ün ölümü | Üniversiteli genç kız arkadaş kurbanı oldu
Elazığ'da feci kaza, 4 ölü var
Elazığ'da feci kaza, 4 ölü var
Aslıhan Dal cinayeti | Katilden'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması
Aslıhan Dal cinayeti | Katilden'Sarhoştum hatırlamıyorum' savunması
Duygu Çelikten cinayeti | Katilinden tüyler ürperten itiraf
Duygu Çelikten cinayeti | Katilinden tüyler ürperten itiraf
Zeki Tanyeri'nin kaçırılma planını polis bozdu
Zeki Tanyeri'nin kaçırılma planını polis bozdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim