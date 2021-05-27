Yerli aşıya hırsız darbesi | 4 bilgisayar çalındı
Koronavirüsle mücadelede milyonlarca insanın beklediği yerli aşının geliştirdildiği merkeze hırsızlar girdi. 4 bilgasayarı çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kayseri'deki olay, pazar günü, yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü ERÜ kampüsündeki ERAGEM’de meydana geldi. Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı.
Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.
HIRSIZLAR YAKALANDI, BİLGİSAYARLARA EL KONULDU
Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.