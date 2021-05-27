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Yerli aşıya hırsız darbesi | 4 bilgisayar çalındı

Türkiye'nin umutla beklediği yerli aşının gelişim sürecinin izlendiği Aşı Arıştırma Geliştirme Merkezi'nde bilgisayarlar çalındı.

27 Mayıs 2021 Perşembe 23:18
Yerli aşıya hırsız darbesi | 4 bilgisayar çalındı

Yerli aşıya hırsız darbesi | 4 bilgisayar çalındı


Koronavirüsle mücadelede milyonlarca insanın beklediği yerli aşının geliştirdildiği merkeze hırsızlar girdi. 4 bilgasayarı çalan hırsızlar polis tarafından yakalandı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayseri'de, Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen koronavirüs aşı adayının geliştirildiği Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden (ERAGEM) 4 dizüstü bilgisayar çalındı.

Kayseri'deki olay, pazar günü, yerli aşı çalışmalarının yürütüldüğü ERÜ kampüsündeki ERAGEM’de meydana geldi. Türkiye'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği ERAGEM binasına giren şüpheli, çalışanlara ait 4 dizüstü bilgisayarı çaldı. 

Hırsızlık olayını fark eden ERAGEM personelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. 

HIRSIZLAR YAKALANDI, BİLGİSAYARLARA EL KONULDU

Güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alınırken, görüntülerden tespit edilen şüpheli, hırsızlıktan 4 saat sonra yakalandı. Çalıntı bilgisayarlara ise el koyuldu. İsmi açıklanmayan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bilgisayarlar ise ERAGEM yetkililerine teslim edildi.

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Son Güncelleme: 27.05.2021 23:27
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Yerli AşıKayseriHırsızErciyes Üniversitesi
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