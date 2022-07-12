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Yine Adana, yine sağlık çalışanlarına saldırı

Adana'da dün hastaneye yapılan saldırıyı yetkililer yalanlama çabasına girerken, yakalanan 3 saldırgan tutuklandı, bugün ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne saldırı haberi geldi

12 Temmuz 2022 Salı 23:38
Yine Adana, yine sağlık çalışanlarına saldırı

Yine Adana, yine sağlık çalışanlarına saldırı

Sağlıkta şiddet durmak bilmiyor. Adana'da  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nde saldırı düzenlendi. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’nin yaklaşık 50 kişilik bir grup tarafından basılmasının ardından bugün de Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde kavga halindeki iki grup sağlık çalışanlarına saldırdı. Kavgayı ayırmaya çalışan 3 güvenlik görevlisinin darbedildiği belirtilen olayda, sağlıkçıların kendini odalara kitleyerek korumaya çalıştığı aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre; kesici delici alet ile birbirlerini yaralayan 2 grubun yaralıları, saat 18.20 sularında 112 ambulanslar ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

Grupların hastanede sedye yüzünden tartışmaya başladığı belirtildi. Kavgayı ayırmaya çalışan 3 güvenlik görevlisinin darbedildiği olayda, doktorlarla sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığı kaydedildi. Olayda camların ve kapıların zarar gördüğü belirtilirken çevik kuvvetin de müdahale ettiği aktarıldı.


Çalışanların kendilerini odalara kitlediği öğrenilen olayda hastanede kavga yüzünden hizmet verilemediği belirtildi.

"ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE BİLE SAĞLIK HİZMETİ VERİLEMİYORSA SİZ DÜŞÜNÜN DURUMUNUN VAHAMETİNİ"

Olaya ilişkin Cumhuriyet’e bilgi veren Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Şiddetsiz gün geçmiyor. Can güvenliğimiz yok diyoruz kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Arkadaşlarımız endişe içinde beklemekte. Biz içerdeki arkadaşlarımız ile iletişim halindeyiz. Onlar da biz de kaygılıyız” şeklinde konuştu.

“Çevik kuvvet eşliğinde bile sağlık hizmeti verilemiyorsa siz düşünün durumunun vahametini” diyen Uğur, “Acil müdahale gerektiren bir hasta olması durumunda hastaya zamanında müdahale edilememesinin sorumlusu şiddeti gösterenler ve buna göz yumanlardır. Sesimiz çığlığa dönüştü, çığlığımız duyulsun artık. Tek istediğimiz can güvenliğimizin sağlandığı bir ortamda hizmet üretmek. Eşimizi çocuğumuzu evde bırakıp çıkarken, tekrar görememe endişesi yaşamamak” diye konuştu.

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