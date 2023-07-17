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Yol kesen sürücü hamile kadının bulunduğu araca saldırdı

Trafik magandası İstanbul Küçükçekmece D-100'de yol kesti. İçinde, hamile kadının bulunduğu arabayı yumruklayan maganda daha sonra kaçtı

17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:15
Yol kesen sürücü hamile kadının bulunduğu araca saldırdı

Yol kesen sürücü hamile kadının bulunduğu araca saldırdı


Küçükçekmece'de D-100 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu otomobilin önünü keserek durduran kişi camları yumrukladı. Otomobilin içinde bulunanların yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Küçükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sonrası sürücülerden biri diğer sürücü Orhan Bal'ın kullandığı otomobile doğru trafiği tehlikeye atacak manevralar yaptı. Şüpheli, ardından da tartıştığı Orhan Bal'ın otomobilinin önüne kırarak durdu. Aracından inen şüpheli, diğer sürücünün otomobilinin camına vurup kapısını açmaya çalıştı. Otomobil içinde bulunan sürücünün hamile eşi ve akrabaları da olan biteni korku içinde izledi. Otomobile yumrular atan şüpheli bir süre sonra aracına giderek yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sürücü Orhan Bal, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.

Anahtar Kelimeler:
Maganda
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