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Yolcu otobüsü alev aldı, 40 kişi ölümden döndü

Haraket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın faciaya yol açıyordu. Yolcular kendi imkanlarıyla can havliyle dışarı çıkmayı başardı. Otobüs kül oldu..

Yolcu otobüsü alev aldı, 40 kişi ölümden döndü

Haraket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın faciaya yol açıyordu. Yolcular kendi imkanlarıyla can havliyle dışarı çıkmayı başardı. Otobüs kül oldu..

09 Ağustos 2019 Cuma 10:15
Yolcu otobüsü alev aldı, 40 kişi ölümden döndü

Yolcu otobüsü alev aldı, 40 kişi ölümden döndü



Balıkesir Edremit karayolunda meydana gelen otobüs yangını faciasının acısı dinmeden bu kez Tarsus'ta bir yolcu otobüsü kül oldu. Yangında yolcular kendi imkanlarıyla kurturulurken otobüs kullanılamaz hale geldi. Gülek Tüneli yakınlarında meydana gelen yangının, tünel dışında yaşanması bir mucize olarak değerlendiriliyor.


Mersin'in Tarsus ilçesinde hareket halindeyken alev alan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü. Yolcular indirildikten sonra büyüyen alevler, otobüsü kullanılamaz hale getirdi.

Olay, sabah karşı Pozantı otoban yolu Gülek Tüneli yakınlarında meydana geldi. Adana'dan Ankara'ya 40 yolcu götüren Metro Turizm firmasına ait otobüs, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple seyir halindeyken yanmaya başladı.

Yolcular, aracı yol kenarında durduran sürücü ve muavin tarafından tahliye edilirken, otobüsteki alevler kısa sürede büyüdü.

Yolcuların yara almadan kurtulduğu yangında otobüs kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi ise araçta soğutma çalışması yaptı. Kazayla ilgili otoban yolu bir süre trafiğe kapanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
 

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Otobüs YangınıTarsusGülek TüneliSon Dakika HaberlerMersin
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