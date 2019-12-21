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Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü

21 Aralık 2019 Cumartesi 10:23
Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü

Yolcu otobüsüne otomobil çarptı, ortalık savaş alanına döndü


İstanbul Maltepe D-100 karayolunda içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil duraktan yolcu alan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralanırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Maltepe'de, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Ankara istikametinde akılalmaz bir kaza meydana geldi. İddiaya göre Adnan Bayraktaroğlu'nun kullandığı otomobil durakta yolcu alan Kamil Ustaoğlu yönetimindeki İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 6 kişinin bulunduğu otomobilde 5 kişi yaralandı. Otobüste ise hasar oluştu.


OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Edinilen bilgilere göre kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerine dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanması için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

"YOLCULARI ALDIĞIM ANDA ARKADAN GELDİ ÇARPTI"

Otobüs sürücüsü Kamil Ustaoğlu, "Durağa yaklaştım, yolcuları aldım. Tam hareket edeceğim sırada otomobil geldi arkadan çarptı" dedi.  Otobüse binen yolculardan Adnan Kara ise, "Otobüs durağa geldi, otobüse bindim tam oturduğum sırada geldi çarptı. 4-5 tane yaralı vardı" diye konuştu.

ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Kaza nedeniyle Ankara istikametine doğru kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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