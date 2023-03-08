Yolcu vapurunda köpek krizi | Kaptan yolcuları indirdi



İstanbul Kadıköy - Beşiktaş seferini yapmaya hazınlanan vapurda köpek krizi çıktı. Köpeğin indirilmesini isteyen kaptan seferi iptal ederken, yolcular uygulamayı protesto etti.

Şu an kadikoy-besiktas vapurunda çok enteresan bir şey oldu. Vapurda bir sokak köpeği var diye vapurun kaptanı vapuru hareket ettirmiyor. İnsanları vapurdan indirmeye çalışıyorlar ancak kimse inmek istemiyor.. @istanbulbld pic.twitter.com/YNNilSHeKL — Mehmet Emin Kurnaz (@m_emin_kurnaz) March 8, 2023

Saat 09.15'te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, vapura 'köpek' girdiği gerekçesiyle yapılmadı. Duruma tepki gösteren yolcular, yaşananları alkışlarla protesto etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da Şehir Hatları'nın saat 09.15'te yapılması planlanan Kadıköy-Beşiktaş seferi, iddiaya göre vapura köpek girdiği gerekçesiyle yapılmadı.



BirGün editörü Mehmet Emin Kurnaz'ın Twitter'da paylaştığı görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

KAPTAN 'KÖPEK VAR' DİYEREK HAREKET ETMEDİ

Buna göre Kadıköy'den Beşiktaş'a gitmek üzere vapura binen yolcular, vapur saatinde kalkış yapmayınca yetkililerden bilgi almak istedi. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, gemi kaptanı Cüneyt Alpdoğan vapura binen köpeği bahane ederek kalkış yapmadı.

BirGün'ün edindiye bilgiye göre, kaptan Alpdoğan "köpek inmediği sürece kalkış yapmayacağını" söyledi.

Daha sonra yurttaşlar duruma tepki göstererek, hayvanın çipli ve aşılı olduğunu belirtti, öte yandan yaşananları da alkışlarla protesto etti. Tepki gösterilmesi üzerine yetkililer tarafından vapurda anons yapıldı.



Anonsta, "Gemideki sahipsiz köpek nedeniyle sefer alınamamaktadır. Gemimiz boş olarak hareket edecek, gemide yolcu kalmaması rica olunur" denildi.

Yolcular inmekte direnirken, köpeğin belediye tarafından bakıldığını ve kaptanı şikayet edeceklerini söyledi. Saat 09.15'te yapılması planlanan sefer yapılmazken, gemi sonraki sefer saatinde kalkış yaptı.