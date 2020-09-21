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Yolcuya hakaret eden halk otobüsü sürücüsüne tepki yağdı

İstanbul Kadıköy'de durakta özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcu arasında çıkan tartışma sırasında bisikletli genç kadına hakaret eden şoför görevden alındı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 10:00
Yolcuya hakaret eden halk otobüsü sürücüsüne tepki yağdı

Yolcuya hakaret eden halk otobüsü sürücüsüne tepki yağdı



Halk otobüsü sürücüsünün bisitletli kadına yönelik çirkin sözleri sosyal medyada sert tepkilere neden oldu. Kadıköy'de çekildiği iddia edilen görüntülerde özel halk otobüsü sürücüsü ve kadın yolcu arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şoför, yolcunun bisikletini araçtan dışarıya çıkartmak istedi ve "Pis sarhoşlar" diyerek bağırdı. Araya giren bir kişi olayın daha da büyümesini önlerken görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesinden açıklama yapıldı. Açıklamada sürücünün lisansının askıya alındığı bildirildi.

Yolcunun üzerine yürüdüğü görünen sürücü, 'Ben alkollü yolcu taşımıyorum' dedikten sonra 'Pis sarhoşlar' diyerek yolcuyu bisikletiyle birlikte araçtan çıkartmaya çalıştı. Edinilen bilgilere göre henüz adı açıklanmayan sürücü duraktaki diğer vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirildi. 

Görüntünün sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Özel halk otobüsü sürücüsü ile bir kadın yolcumuz arasındaki üzücü ve asla kabul edilemez olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sürücünün lisansı askıya alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anahtar Kelimeler:
Bisikletli SürücüİETTİBB
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