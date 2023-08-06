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Youtuber Merve Veziroğlu, eşi tarafından bıçaklandı

Kadınlara yönelik şiddetin adresi bu kez İstabul Üsküdar oldu. Ünlü YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım, eşi Yunus Yıldırım tarafından 32 yerinden bıçakladı!

06 Ağustos 2023 Pazar 19:35
Youtuber Merve Veziroğlu, eşi tarafından bıçaklandı

Youtuber Merve Veziroğlu, eşi tarafından bıçaklandı

İstanbul Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), eşi Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, "32 yerinden bıçaklamış" dedi.

Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve YouTuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Yıldırım çifti dün sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.  Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. 

"KIZ KARDEŞİMİ ŞU ANDA YOĞUN BAKIMA ALDILAR KANAMASI VAR"

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi.

Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" dedi.

Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

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YoutuberMerve Veziroğlu
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