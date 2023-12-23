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Yozgat Şehit Ahmet Arslan'ın naaşını bekliyor

Kuzey Irak'ta Pence Kilit Harekat bölgesinde terörist sızma sırasında şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Arslan'ın acı haberi ailesine ulaştı.

23 Aralık 2023 Cumartesi 21:11
Yozgat Şehit Ahmet Arslan'ın naaşını bekliyor






Yozgat Şehit Ahmet Arslan'ın naaşını bekliyor


Irak'ta Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın (25) acı haberi, Yozgat Sorgun'da bulunan baba ocağına ulaştı.


Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, şehit oldu.

Şehidin acı haberi, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Agah Efendi Mahallesi'nde oturan babası Sedat ve annesi Esengül Arslan’a Sorgun Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Acılı ailenin evine Türk bayrakları asılırken, şehidin evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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