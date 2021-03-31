Yufkacı Muammer'e kaçan eltiler skandalı | Yeni gelişme



Türkiye onları 'Yufkacı Muammer' skandalıyla tanıdı. Daha önce eşinin üzerine kayıtlı yufka dükkanında bazı evli kadınların yuvasını yıkmasıyla tanınan ve çok sayıda kişiye büyü yaptığı iddia edilen Muammer Ay isimli şahısla kaçan Hamide Duran adlı iki eltinin macerası, ATV'de Esra Erol'un programında yer alınca izleyenler şaşkına dönmüştü.

İkisinin de ismi Hamide Duran olan iki elti, kocalarını terk edip Muammer Ay isimli yufkacıya kaçtı. Olay kadınlardan birinin kocasının canlı yayına çıkıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. Programda yaşanan son dakika gelişmesinde, küçük elti Hamide canlı yayına bağlanarak evine döneceğini açıkladı.

ATV ekranlarında yayın yapan Esra Erol'un programında, 2 çocuk babası Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart günü kayıplara karışması üzerine canlı yayına çıktı. Eşinin başka bir adama kaçtığını söyleyen Duman, "Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın resmini gördüm. Niye kayıtlı bu adam diye sorunca borcu olduğunu o yüzden görüştüklerini ifade etti. Eşim o gün aynı ismi taşıyan eltisi Hamide Duman ile birlikte 'pazara gidiyoruz' diyerek evden çıktı bir daha da geri dönmedi. Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

ESRA EROL DUYURDU: KÜÇÜK ELTİ HAMİDE DÖNÜYOR

Esra Erol programında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Esra Erol küçük elti Hamide'nin İstanbul'a döneceğini bir müjde olarak duyurdu.

Küçük elti Hamide haftalar sonra "Onlarla bir ilgim olmadığı için çocuklarım ve eşimin yanına geri dönmek istedim. Eltimin Muammer Ay ile ilişkisini bildiğim için korktum. Kaçmaya mecbur kaldım" sözlerine kullandı. Canlı yayında annesini görünce duygularını, "İzleyince hasta oldum." sözleri ile anlattı. Muammer Ay ve büyük elti Hamide'nin de yayınları izlediğini söyledi.

BÜYÜK ELTİ HAMİDE'NİN ANNESİ: BENİM KIZIMI DA BULUN

Hamide ve annesi canlı yayında kavuştu. Hamide ve annesi Emine Hanım gözyaşlarına boğuldu. Emine Hanım 'Allah ayırmasın daha bizi. Çocuksuz durulmaz' sözleri ile duygularını paylaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından büyük elti Hamide'nin annesi de yayına bağlanarak "Benim de kızımı bulun, benim kızımı da o adamın elinden kurtarın' dedi. Küçük elti ise 'Gelmez, onlar birbirini seviyor' ifadelerini kullandı.

MUAMMER AY İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Küçük elti Hamide Duran’ın annesi Emine gözyaşlarına boğuldu. Sihir iddiası ortalığı karıştırdı. Ercan, Karısı Hamide'nin yufkacı Muammer'in dükkanından ayrıldıktan sonra ayılıp bayılmaya başladığını söyledi. Telefona ismini vermek istemeyen bir kadın, hoca olarak gittiğimiz kişi Muammer Ay’dı deyince ortalık karıştı. "Sözde Hoca olan Muammer ortalıkta dolaşıp yuvaları yıkıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA YAŞANAN DETAYLAR...

Muammer Ay'ın eşi Fatsa'da bir yufkacı açtı. Yengem ve eşim onların yanında işi girdi. Daha sonra yengem Muammer Ay'ın hareketlerinden rahatsız oldu ve işten çıktı. Ama karım bir süre daha çalışmaya devam etti. Ben her ne kadar "gitme, çık oradaki işten" dediysem de beni dinlemedi.

Yengemin Muammer Ay'ın hangi hareketlerinden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Ama çevremdekilerden duyduğum kadarıyla daha önce de bir sürü insanın yuvasını dağıtmış. Eşlerini kandırmış. Etraftan sordum soruşturdum. Öğrendiklerim bunlar.

EŞİ KAÇAN MEHMET DUMAN OLAY GÜNÜNÜ BÖYLE ANLATTI:

Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim. Buraya geldim çünkü eşim zorla mı götürüldüğünü yoksa kaçtı mı bilmiyorum ve öğrenmeye geldim.

Yaşadıklarım çok zor. En azından neden gittiğini bilmek istiyorum. 2 çocuğum var. Kardeşimin eşinin de 3 çocuğu var. Onlar da 14 yıllık evli ve ortada gözü yaşlı 5 çocuk var.

Sabah işten geldiğimde eşimi kaldırdım, bana kahvaltı hazırladı. Eşimin telefonunda Muammer Ay'ın telefonu vardı. Daha önce de görmüştüm ve sildirmiştim telefonu. Muammer Ay'ı daha önce kadın fotoğrafıyla kaydetmişti. Ben de sordum "Neden bu adamın telefonu sende" diye.

Eşinin zorla gittiğini öğrenirse barışma şansı verebileceğini söyleyen Mehmet Duman, "Eğer eşim kendi isteğiyle kaçtıysa soyadımı taşımasın artık" dedi. Mehmet Duman boşanmak istediğini de dile getirdi.

"BİZE EV AÇTI, KİRAMIZI DA ÖDÜYOR"

Sebepsiz kaçtığını iddia eden küçük elti, "Kocam bana sahip çıkmıyordu, o yüzden eltimle birlikte kaçtım" dedi. "Yufkacıdan çıktıktan sonra bayılmaya ayılmaya başladım. Doktora gittim yine bir şey çıkmadı. Sonra hocaya götürdüler. Bir süre durdu. Sonra yine başladı bayılmalar" diyen elti, yufkacıya kaçtıktan sonra ise bayılmalar durdu" dedi.

Esra Erol, küçük Hamide'ye dönmesi için neredeyse yalvardı ama küçük Hamide yengesiyle kalmaya devam etmek istediğini belirtti. Muammer Ay'ın kendilerine ev açtığını söyleyen eltiler, kirayı da Muammer Ay'ın ödediğini söyledi.