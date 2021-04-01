Yunus balığını silahla vurarak öldürdüler





Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. 3 yıl önce de yine Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili'nde başından vurularak öldürülmüş yunus balığı bulunmuştu

Akşam saatlerinde Torba Koyu'nda sahilde bir yunusun olduğunu fark eden çevre sakinleri, Bodrum Belediyesi yetkililerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, yunusun öldüğünü tespit etti.

Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.

Öte yandan, 3 yıl önce de yine Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili'nde başından vurularak öldürülmüş yunus balığı bulunmuştu.