Yunus balığını silahla vurarak öldürdüler
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yetişkin bir yunus balığı ölü halde sahile vurdu. Yunusun kafasından vurularak öldürüldüğü tahmin ediliyor. 3 yıl önce de yine Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili'nde başından vurularak öldürülmüş yunus balığı bulunmuştu
Hayvanın başındaki kanama da dikkati çekti. Başından vurularak öldürüldüğü tahmin edilen yunus, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kıyıdan alındı. Yunusun başındaki darbenin kim veya kimler tarafından yapıldığı ise bilinmiyor.
Öte yandan, 3 yıl önce de yine Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası Zeytin Koyu Sahili'nde başından vurularak öldürülmüş yunus balığı bulunmuştu.