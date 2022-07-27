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Yüreğimiz yandı: 2 şehit

Türkiye güne acı haberle uyandı. Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı Harekat alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonrası Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal'ın şehit olduğu bildirildi.

27 Temmuz 2022 Çarşamba 08:34
Yüreğimiz yandı: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajları yayımladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajlarda, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

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Son Güncelleme: 27.07.2022 08:42
Anahtar Kelimeler:
Fırat Kalkanı HarekatıMert OtalMevlüt Yoğurtçu
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