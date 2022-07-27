Yüreğimiz yandı: 2 şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgesine açılan taciz ateşi sonrasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu ve şehit Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajları yayımladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından paylaşılan mesajlarda, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.