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Yurt genelinde silah operasyonu, 2 binden fazla gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından duyurdu... Ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına operasyon: 2 bin 36 gözaltı var...

15 Ocak 2024 Pazartesi 10:46
Yurt genelinde silah operasyonu, 2 binden fazla gözaltı var






Yurt genelinde silah operasyonu, 2 binden fazla gözaltı var



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ’Mercek-9’ operasyonlarında; bin 230 ruhsatsız tabanca, 163 kurusıkı tabanca, 50 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam bin 668 silah ele geçirildi. 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 78 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen ’Mercek-9’ operasyonunda 2 bin 36 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Milletimizin bilmesini isterim ki; halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; son 5 gün içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan ’MERCEK-9’ operasyonlarında bin 230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam bin 393 tabanca yakalandı. İlk 5 şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle; İstanbul’da 322 tabanca, 23 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 471 şüpheli gözaltına alındı. İzmir’de 92 tabanca ele geçirildi. 138 şüpheli gözaltına alındı. Adana’da 85 tabanca ele geçirildi. 101 şüpheli gözaltına alındı. Bursa’da 52 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 76 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa’da 56 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi. 59 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

Son Güncelleme: 15.01.2024 12:57
Anahtar Kelimeler:
Ali YerlikayaOperasyon
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