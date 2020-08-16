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Yürüyüş yolunda taciz | Mahkeme zanlıyı evine yolladı

Evinin yakınında yürüyüş yoluna spor için çıkan genç kız 52 yaşındaki magandanın saldırısına uğradı. Yakalanan zanlının "Alkollüydüm ne yaptığımı hatırlamadım" diyerek kendini savundu.

16 Ağustos 2020 Pazar 23:30
Yürüyüş yolunda taciz | Mahkeme zanlıyı evine yolladı


Yürüyüş yolunda taciz | Mahkeme zanlıyı evine yolladı


Kadınlara yönelik taciz ve şiddet magdurlarının sayısı artarken, zanlıların savunmaları da akıllara durgunluk verecek cinsten. Yürüyüş için parka çıkan genç kıza tacizde bulunan maganda mahkeme tarafından evde gözetim şartıyla serbest bırakılırken, magdurun abisi karar itiraz edeceklerini söyledi.

İstanbul Ataşehir'de önceki gün korkunç bir olay yaşandı. İlçede evinin yakınında yürüyüşe çıkan S.H. (31) adlı genç kız, turist rehberi Mete Berkan B.’nin (52) cinsel saldırısına uğradı. Genç kız, bu sırada kendisinden kaçan şahsı kovalayıp bir restoranda çalışanların da yardımı ile durdurdu. Polise haber verilmesinden sonra da Mete Berkan B. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Habertürk'e konuşan genç kızın avukat ağabeyi ise, karara itiraz edeceklerini söyledi. HaberTürk'ten Emrah Doğru'nun haberi...


Korkunç olayda genç kız, ifadesinde karşıdan koşarak gelen Mete Berkan B.'nin yanından geçerken kalçasına dokunduğunu söyledi. İlk önce kolu veya çantasının kendisine çarptığını düşünerek yoluna devam ettiğini kaydeden S.H., "10-15 dakika sonra arkamdan gelip, cinsel bölgesine temas ettirecek şekilde beni kendine çekti. Göğüslerimi sıkıp bacaklarıma dokundu" dedi. Saldırganı ittiğini söyleyen S.H., ardından da kaçan Mete Berkan B.'yi kovaladığını anlattı.

Öte yandan mahkemeye çıkarılan saldırgan ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İfadesinde ise "Ailevi nedenlerden dolayı moralim bozuktu. Kardeşim yakında oturduğu için yanına gittim. Beraber alkol aldık. Alkolü biraz fazla kaçırmış olabilirim. Daha sonra arkadaşımı aradım. Dışarıda buluşup çay içecektik. Oraya giderken nedenini bilmediğim şekilde koşmaya başladım. Gittiğim güzergah yürüyüş yoluydu. Koşarken insanlara çarptım. Arkamdan bir bayan bana doğru yardım edin diye bağırınca istemsiz bir şekilde kaçtım. Ruh halimdeki dengesizlikten dolayı böyle bir olay yaşadım" dedi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Genç kızın avukatı da olan abisi ise Habertürk'e yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Ben hem abisiyim hem avukatıyım. Kendisi uzaktan evde çalışıyor, bütün gün evde çalışınca yemek yedikten sonra yürüyüş yapayım diyor. Olay yerini bana gösterdi. Beş dakika yürüyüş mesafesi olan bölgede iki yerde olay gerçekleşiyor. Birinde yürürken yanından koşarak geçiyor şahıs. Eli karşısına değiyor.

Daha sonra ise arkadan saldırıyor. Büyük ihtimalle takip etmiş. Çünkü ben olay yerini de inceledim. Daha sonra kardeşim müdahale ediyor. Ben karakolda gördüm şahsı. Turist rehberiymiş. Daha çok Japonlara hizmet veriyormuş. Yaklaşık sekiz aydır işsiz olduğunu söyledi. Benim aldığım bilgi itibariyle eşiyle problemleri varmış. Babası avukat diğer kardeşler de turist rehberi.

Tutuklanma talebiyle suç ceza hakimliğine sevk ediliyor. Suç ceza hakimliği de şartlı salıveriyor. Şu anda Edremit'te konutunu terk etmeme koşulu ile denetime tabi. Biz tabi adli kontrol kararına itirazda bulunacağız. Bu kamuoyunda da büyük bir tepkiye neden oldu. Her gün acı bir ölümle karşılaşmamak adına bu kişilerin gerekli cezaları almaları gerekiyor. Şu anki durum böyle. Birçok sivil toplum kuruluşu da desteklerini belirttiler, beni arayanlar da oldu, kardeşimle temasa geçenler de oldu." KAYNAK : HABERTÜRK 

Anahtar Kelimeler:
Taciz
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